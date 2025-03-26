Корпорация МСП заинтересовалась юаневыми бондами малого и среднего бизнеса«МСП банк» стал якорным инвестором выпуска небольшой пермской компании на 17 млн юаней
Дочерняя структура корпорации МСП – «МСП банк» – в середине марта стала якорным инвестором первого на Мосбирже выпуска юаневых облигаций эмитента из числа компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), следует из сервиса раскрытия. Пермская компания «Автомоё» в декабре 2024 г. начала размещение на Мосбирже бондов на 17 млн юаней – 4 млн (24%) выкупил «МСП банк».
Юаневыми облигациями пользуется в основном крупный бизнес, и для компаний МСБ это первый кейс, отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич: такой инструмент дает возможность диверсификации финансовых инструментов в зависимости от потребностей и стратегии бизнеса.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам