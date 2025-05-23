«Т-технологии» подтвердили прогнозы по чистой прибыли и рентабельности

Группа «Т-технологии», куда входят Т-банк, брокер, страховая компания, сотовый оператор и другие сервисы, в I квартале 2025 г. заработала 33,5 млрд руб. чистой прибыли и нарастила ее на 50% относительно аналогичного периода 2024 г., говорится в отчетности по МСФО. Рентабельность капитала (ROE) год к году сократилась на 7,1 процентного пункта (п. п.) до 24,6%. В группе объяснили это сезонными факторами, а также более высокой базой операционных расходов в начале периода с учетом интеграции Росбанка, сообщил предправления Т-банка Станислав Близнюк.