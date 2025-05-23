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«Т-технологии» подтвердили прогнозы по чистой прибыли и рентабельности

Показатели по итогам года вырастут на 40% и 30% соответственно
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Группа «Т-технологии», куда входят Т-банк, брокер, страховая компания, сотовый оператор и другие сервисы, в I квартале 2025 г. заработала 33,5 млрд руб. чистой прибыли и нарастила ее на 50% относительно аналогичного периода 2024 г., говорится в отчетности по МСФО. Рентабельность капитала (ROE) год к году сократилась на 7,1 процентного пункта (п. п.) до 24,6%. В группе объяснили это сезонными факторами, а также более высокой базой операционных расходов в начале периода с учетом интеграции Росбанка, сообщил предправления Т-банка Станислав Близнюк.

Чистая прибыль оказалась выше консенсус-прогноза, который составлял в январе – марте текущего года 31,6 млрд руб. и предполагал рост на 41,7%, пишет «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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