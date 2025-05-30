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Венчурный фонд Т-банка инвестировал в онлайн-сервис бытовых услуг Airo

Это первая сделка фонда, который работает в формате ЗПИФа для физлиц-«квалов»
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Венчурный фонд «Т-инвестиций» для физических лиц и управляющая компания «СТ капитал» закрыли сделку по приобретению долей в российской технологической компании «Айро» (владеет онлайн-сервисом бытовых услуг Airo), рассказали «Ведомостям» их представители. «Венчурные инвестиции 1» получили 12,5% в уставном капитале ООО «Айро», а «СТ капитал» – 4,17%. Сумма сделки не раскрывается.

Airo основана в 2017 г., это онлайн-сервис, через который пользователи могут заказать бытовые услуги – уборку и химчистку. Выручка компании в 2024 г. превысила 500 млн руб. (+34% год к году), аудитория сервиса – более 40 000 человек в Москве и Санкт-Петербурге.

Для Airo привлеченное финансирование позволит укрепить IT-команду, запустить несколько видов услуг и нарастить темпы привлечения клиентов, поделился основатель и генеральный директор «Айро» Антон Драчёв. В ближайшие 4–5 лет компания намерена увеличить выручку более чем в 10 раз, добавил он.

Это первая сделка фонда «Т-инвестиций» после запуска в феврале 2025 г. Он работает в формате закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) под управлением УК «Т-капитал» – паи ЗПИФа начали продаваться в феврале. Стартовый капитал физлиц – квалифицированных инвесторов для участия в сделках – 500 000 руб. Ожидаемая доходность всего портфеля фонда – 35% годовых с учетом комиссий.

Анализ и итоговый отбор компаний в портфель фонда ведет команда «Т-капитала» совместно с «Т-инвестициями», следует из информации на сайте. Основные критерии:

– технологические компании с выручкой от 300 млн руб. в год и ожидаемым темпом ее роста от 30% ежегодно;

– лидеры рыночных сегментов или компании с потенциалом им стать – с сильной командой и подтвержденной результатами эффективной бизнес-моделью;

– быстрорастущие отрасли, такие как FoodTech, разработка платформенных решений, программного обеспечения (SaaS), спортивные и медицинские технологии, e-commerce и др.

Сейчас фонд «Венчурные инвестиции 1» находится в инвестиционном периоде, который продлится до трех лет. В его рамках выбираются бизнес-проекты и проводятся инвестиционные сделки. В ближайшее время в портфеле фонда появится еще одна технологическая компания, говорит представитель «Т-инвестиций».

Затем начнется пятилетний постинвестиционный период – управляющие фонда будут ждать роста компаний в портфеле, потом выйдут из позиций, получат прибыль и разделят ее между пайщиками.

Для инвесторов, которые вкладываются в венчурный фонд сейчас, это возможность заработать больше за счет привлекательного уровня входа (чек у «Т» ниже рынка), говорил руководитель отдела частного акционерного капитала «Т-инвестиций» Никита Ильинский в феврале. А для компаний, которым нужны деньги на развитие, это выгодная альтернатива банковскому финансированию, считает он. Низкий порог входа достигается за счет партнерства «Т-инвестиций» с другими ведущими венчурными фондами, которые имеют доступ к максимально широкой воронке бизнесов.

Оценка рынка

В 2021 г. 60 млн руб. в Airo инвестировал венчурный фонд МТС, приобретя тогда 10% в стартапе, напомнил инвестстратег «Гарда капитал» Александр Бахтин: Airo на тот момент оценивалась в 600 млн руб. Бизнес Airo был на пике внимания в период пандемии, но и сейчас продолжает развиваться и вложения от «Т-инвестиций» улучшают оценку компании, считает он.

Ожидаемый цикл снижения ключевой ставки благоприятен для оценки быстрорастущих компаний, в которые инвестирует фонд, добавляет Бахтин, отмечая, что инвестиция выглядит привлекательной в долгосрочной перспективе.

Андрей Гордеев / Ведомости

Направление компании популярное, замечает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Роман Носов. Он сравнивает его с сервисами такси и доставки: инициативная команда добирается до менее маржинального и более хаотичного сегмента и пробует сделать разрозненный рынок цивилизованным, а большие данные и IT позволяют сделать то, что раньше было невозможным.

При этом Носов предупреждает, что потенциал таких решений напрямую зависит от стоимости денег, а сейчас она на максимуме. Долгосрочные проекты еще не скоро принесут отдачу, часть из них не выживет, а в условиях альтернатив с доходностью свыше 20% не все готовы смотреть вдолгую, когда можно заработать без риска, объясняет он.

«Зачем гоняться за журавлем, когда есть синица, и такая упитанная», – цитирует пословицу Носов и отмечает, что такие проекты могут нуждаться в кредитных ресурсах и софинансировании.

Венчурные инвестиции России

Объем инвестиций на венчурном рынке в России в январе – апреле 2025 г. составил $44,6 млн (3,5 млрд руб. по курсу Банка России на 30 мая), что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., следует из данных аналитической платформы Venture Guide. Число сделок при этом сократилось на треть до 33.

Что такое венчурные инвестиции

Венчурные инвестиции – это высокомаржинальное направление на финансовых рынках. Инвесторы, вкладывая капитал в частные компании на уровне стартапов, в будущем имеют возможность получить прибыль, в разы превышающую вложения, говорит инвестстратег «Гарда капитала» Александр Бахтин.

Но и риски в таких инвестициях выше. Как правило, выход из таких инвестиций происходит на этапе, когда компания проводит IPO, через сделки по слияниям и поглощениям или продажу доли в компании другому стратегическому инвестору. Но перепродать, как ценную бумагу на бирже, такую инвестицию нельзя, поэтому горизонт венчурного инвестирования измеряется годами, добавил Бахтин.

В 2024 г., по оценке аналитической компании Dsight, объем венчурных инвестиций составил $177 млн (13,9 млрд руб.), превысив результат 2023 г. в два раза ($85 млн). Одним из ключевых драйверов роста стало развитие инвестиционных платформ и инвестиционных синдикатов, которые способствовали расширению доступа к капиталу для стартапов, отмечал тогда основатель компании Арсений Даббах. Потенциал роста венчурного рынка Dsight оценила в 50% в текущем и следующем году.

Рынок венчурных инвестиций как в мире, так и в России – это элитарная ниша, считает Бахтин. До недавнего времени количество инвесторов в России на нем было ограниченным, вплоть до десятков человек, но появление венчурных фондов, как у «Т-инвестиций», – это уже современность, полагает он: теперь барьеры для входа снижаются, а инвестиции становятся доступнее для розничных инвесторов.

С 2022 г. происходят большие геополитические изменения, ушли практически все иностранные инвесторы, в связи с чем происходит переформатирование рынка, отмечает Ильинский. Несмотря на падение рынка в 2023 г., в 2024 г. произошло некоторое восстановление, продолжает он. Рост возможен как за счет появления новых профессиональных команд, так и за счет растущего интереса частных лиц к теме венчурных инвестиций, считает Ильинский.

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