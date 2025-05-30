Венчурный фонд Т-банка инвестировал в онлайн-сервис бытовых услуг Airo

При этом Носов предупреждает, что потенциал таких решений напрямую зависит от стоимости денег, а сейчас она на максимуме. Долгосрочные проекты еще не скоро принесут отдачу, часть из них не выживет, а в условиях альтернатив с доходностью свыше 20% не все готовы смотреть вдолгую, когда можно заработать без риска, объясняет он.