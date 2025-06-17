Бельгия отклонила иски «РЕСО кредита» и «Велеса» о разморозке активов

Бельгия отклонила иски «РЕСО кредита» и «Велеса» о разморозке активовБанк нарушил сроки подачи документов, а заявка УК на разблокировку будет пересмотрена
Государственный совет Бельгии отклонил иски банка «РЕСО кредит» и УК «Велес менеджмент», которые оспаривали отказ местного казначейства разблокировать активы, замороженные из-за санкций, следует из материалов дел, с которыми ознакомились «Ведомости». Так же госсовет поступил с аналогичным заявлением английской инвесткомпании Sova Capital – она принадлежит российскому бизнесмену Роману Авдееву, но с 2022 г. находится под внешним управлением из-за проблем с ликвидностью.
Ценные бумаги и деньги миллионов российских инвесторов заблокированы из-за санкций ЕС против НРД. Большая часть активов подпала под блокировку, потому что бумаги учитывались в крупном бельгийском депозитарии Euroclear – он заморозил их по указанию местных властей за несколько месяцев до ограничений против отечественного депозитария. Добиться разморозки активов возможно путем подачи заявки на лицензию в регулятор заблокировавшей их страны. Условия – активы останутся в ЕС или будут переведены в Великобританию, Швейцарию или США, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а местный профучастник выступит гарантом.