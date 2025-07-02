Группа БКС восстановила доступ к рынку США

Сделки с американскими бумагами – внебиржевые и доступны только квалифицированным инвесторам, расчеты по ним осуществляются в рублях, сказано в материалах BCS. Минимальная сумма покупок – 10 млн руб., но инвестбанк планирует снизить ее в будущем. Комиссия за сделку составит 0,3%. Сделки заключаются в соответствии с российским законодательством, в том числе с учетом ограничений на покупки бумаг военных (Boeing, Lockheed Martin и др.) и экстремистских организаций (Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Platforms и проч.), подчеркивается в материалах компании.