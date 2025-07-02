Группа БКС восстановила доступ к рынку США

Группа БКС восстановила доступ к рынку СШАBCS Global Markets предлагает клиентам американские акции, облигации и ETF
Инвестбанк в составе группы БКС, BCS Global Markets, восстановил доступ к рынку США. Компания предлагает клиентам торговать «реальными» американскими ценными бумагами – акциями с возможностью получать дивиденды, облигациями, а также ETF на акции и криптоактивы, следует из ее презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Активы учитываются в центральном депозитарии США – DTCC, говорится там же.
Сделки с американскими бумагами – внебиржевые и доступны только квалифицированным инвесторам, расчеты по ним осуществляются в рублях, сказано в материалах BCS. Минимальная сумма покупок – 10 млн руб., но инвестбанк планирует снизить ее в будущем. Комиссия за сделку составит 0,3%. Сделки заключаются в соответствии с российским законодательством, в том числе с учетом ограничений на покупки бумаг военных (Boeing, Lockheed Martin и др.) и экстремистских организаций (Meta