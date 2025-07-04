Зампред ЦБ: инвестора надо облизывать со всех сторон

Президент Владимир Путин в феврале 2024 г. поставил задачу добиться повышения капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. На начало мая этого года показатель составлял лишь 26,6%, говорил ранее Чистюхин. Капитализация фондового рынка Мосбиржи – 56 трлн руб. по итогам I квартала. Объем ВВП за прошлый год Росстат в апреле оценил в 201,15 трлн руб. в текущих ценах.