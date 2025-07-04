Зампред ЦБ: инвестора надо облизывать со всех сторон

Зампред ЦБ: инвестора надо облизывать со всех сторонЧто о судьбе рынка капитала говорили на Финансовом конгрессе
Развитие рынка акционерного капитала нужно в первую очередь государству и бизнесу, поэтому «инвестора надо облизывать со всех сторон», заявил на Финансовом конгрессе первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Судьбу рынка в условиях высоких ставок и в контексте поручения президента резко увеличить его капитализацию член совета директоров ЦБ обсудил с инвестбанкирами и Московской биржей, передает корреспондент «Ведомостей».
Президент Владимир Путин в феврале 2024 г. поставил задачу добиться повышения капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. На начало мая этого года показатель составлял лишь 26,6%, говорил ранее Чистюхин. Капитализация фондового рынка Мосбиржи – 56 трлн руб. по итогам I квартала. Объем ВВП за прошлый год Росстат в апреле оценил в 201,15 трлн руб. в текущих ценах.