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Зампред ЦБ: инвестора надо облизывать со всех сторон

Что о судьбе рынка капитала говорили на Финансовом конгрессе
Артем Кульша
Максим Константинов / ТАСС
Максим Константинов / ТАСС

Развитие рынка акционерного капитала нужно в первую очередь государству и бизнесу, поэтому «инвестора надо облизывать со всех сторон», заявил на Финансовом конгрессе первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Судьбу рынка в условиях высоких ставок и в контексте поручения президента резко увеличить его капитализацию член совета директоров ЦБ обсудил с инвестбанкирами и Московской биржей, передает корреспондент «Ведомостей».

Президент Владимир Путин в феврале 2024 г. поставил задачу добиться повышения капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. На начало мая этого года показатель составлял лишь 26,6%, говорил ранее Чистюхин. Капитализация фондового рынка Мосбиржи – 56 трлн руб. по итогам I квартала. Объем ВВП за прошлый год Росстат в апреле оценил в 201,15 трлн руб. в текущих ценах.

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