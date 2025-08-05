Российский рынок акций близок к новой волне роста

Индекс Мосбиржи с начала апреля балансирует возле уровня 2700–2800 пунктов, а из фондов акций 13-ю неделю подряд происходят чистые оттоки средств, несмотря на два снижения ключевой ставки подряд. Но рынок уже близок к новой волне роста, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По итогам торгов 4 августа индекс Мосбиржи вырос на 1,7% до 2773,85 пункта, но с начала года бенчмарк потерял 4%. 6 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 20 с 21% годовых. А 25 июля опустил ее еще на 200 б. п. до 18%.