«Зачем не сейчас, когда не знаешь завтра?»

Все перечисленные факторы определят картину на рынке корпоративного публичного долга на период, пока будет сохраняться текущая ключевая ставка. До конца 2024 г. Банк России должен провести еще одно заседание Совета директоров и вынести новое решение относительно ее уровня. И если оно будет в пределах ожиданий, то, вероятно, это может стать поводом для оптимизма, что потолок уже достигнут. Как говорится, «нам бы день простоять, да ночь продержаться». Только эти день и ночь у нас оказались длиною в год. Решение по ключевой (повышение или сохранение на текущем уровне) будет очень сильно влиять на настроения бизнеса относительно того, что им делать с деньгами, насколько сдерживать или наоборот свои аппетиты по заимствованиям и т. д. Разворота же ДКП участники рынка ожидают не ранее III–IV кварталов 2025 г. – за эти сроки проголосовало большинство (66%) участников форума «Будущее облигационного рынка».