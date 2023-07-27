Минфин разрешит управляющим компаниям ПИФов открывать ИИС третьего типа
Минфин решил дать возможность управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФов) открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) третьего типа и готовит соответствующие поправки в законодательство. Об этом сообщает «Интерфакс».
Таким образом, министерство поддержало предложение, которое поступило от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Банка России. По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, с этим предложением ассоциация выступала уже не первый год.
«Мы надеемся, что это будет сделано тем же законопроектом, которым будет вводиться ИИС-3», – сказал президент ассоциации Тимофеев, напомнив, что данный законопроект будет принят до конца года.
В июне Минфин внес в правительство законопроект о введении ИИС третьего типа. Сейчас в министерстве обсуждают начальный срок его действия. Предполагается, что в течение трех лет он будет пятилетним, а затем его плавно повысят до десятилетнего.
Согласно проекту документа, физлица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Кроме того, россияне получат возможность открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС первого и второго типов. Новый тип ИИС может начать действовать с января 2024 г.