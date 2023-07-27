Минфин разрешит управляющим компаниям ПИФов открывать ИИС третьего типа

Согласно проекту документа, физлица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Кроме того, россияне получат возможность открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС первого и второго типов. Новый тип ИИС может начать действовать с января 2024 г.