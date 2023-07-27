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Финансы

Минфин разрешит управляющим компаниям ПИФов открывать ИИС третьего типа

Ведомости

Минфин решил дать возможность управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФов) открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) третьего типа и готовит соответствующие поправки в законодательство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, министерство поддержало предложение, которое поступило от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Банка России. По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, с этим предложением ассоциация выступала уже не первый год.

«Мы надеемся, что это будет сделано тем же законопроектом, которым будет вводиться ИИС-3», – сказал президент ассоциации Тимофеев, напомнив, что данный законопроект будет принят до конца года.

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В июне Минфин внес в правительство законопроект о введении ИИС третьего типа. Сейчас в министерстве обсуждают начальный срок его действия. Предполагается, что в течение трех лет он будет пятилетним, а затем его плавно повысят до десятилетнего.

Согласно проекту документа, физлица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Кроме того, россияне получат возможность открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС первого и второго типов. Новый тип ИИС может начать действовать с января 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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