Минфин может пойти на компромисс с рынком по сроку действия ИИС третьего типа
Министерство финансов России готово рассмотреть возможности компромисса по сроку действия третьего типа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3), пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
18 июля председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «РБК инвестициям», что со всеми участниками рынка был достигнут компромисс по поводу начального срока действия нового ИИС. Согласно ему, в течение трех лет срок планируется пятилетним, а затем будет плавно повышен до десятилетнего. В Минфине подтвердили, что «такая конструкция» сейчас обсуждается.
В июне министерство внесло в правительство законопроект о введении ИИС третьего типа. Согласно проекту, физлица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Также россияне смогут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС первого и второго типов. Уточнялось, что новый тип инвестсчетов может начать действовать с января 2024 г.
Об обсуждении сроков действия налоговых льгот для инвестиционных инструментов рассказывал «Ведомостям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков осенью 2022 г. Он также отмечал, что министерство готово начать с пятилетнего срока для ИИС нового типа, а в дальнейшем стремиться к 10 годам, чтобы поддерживать долгосрочные сбережения.
Сейчас гражданам доступны ИИC двух типов с разными налоговыми льготами. Первый предполагает налоговый вычет с суммы взносов не более 400 000 руб., его можно получать по итогам первого года работы счета. ИИС второго типа предполагает освобождение от налога на полученный от инвестиций доход при закрытии счета. Налоговая льгота для двух типов действует при условии, если счет закрыт не ранее чем через три года.