Минфин может пойти на компромисс с рынком по сроку действия ИИС третьего типа

Сейчас гражданам доступны ИИC двух типов с разными налоговыми льготами. Первый предполагает налоговый вычет с суммы взносов не более 400 000 руб., его можно получать по итогам первого года работы счета. ИИС второго типа предполагает освобождение от налога на полученный от инвестиций доход при закрытии счета. Налоговая льгота для двух типов действует при условии, если счет закрыт не ранее чем через три года.