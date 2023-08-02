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Инвестиции

Акции владельца Tinder растут после публикации результатов за II квартал

Ведомости

Стоимость бумаг владельца приложений для знакомств Tinder и Hinge – американской Match Group – растет на предторгах после публикации компанией финансовых результатов за II квартал 2023 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на NASDAQ.

По состоянию на 14:05 акции выросли на 10,1% по сравнению с закрытием 1 августа, до $50,81. Бумаги прибавили около 12,1% с начала года, индекс S&P 500 – 19,5%.

Match Group завершила II квартал 2023 г. с прибылью, но не оправдала прогнозы аналитиков. Компания сообщила о выручке в размере $829,6 млн за отчетный период, закончившийся 30 июня, по сравнению с $794,5 млн годом ранее. Как отмечает MarketWatch, опрошенные FactSet аналитики ожидали выручку в размере $811,4 млн.

Ее чистая прибыль в апреле - июне составила $137,3 млн, или 48 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $31,9 млн, или 11 центами на акцию, в аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что этот показатель будет на уровне $138,6 млн.

Как сообщали «Ведомости», сервис для знакомств Tinder перестал работать в России в конце июня. Приложение пропало из App Store и перестало быть доступно в Google Play. О том, что приложение не будет доступно в России, Match Group сообщила 2 мая. При этом Tinder ограничил для россиян доступ к платным опциям еще в апреле 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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