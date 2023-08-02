«Норникель» в I полугодии сократил чистую прибыль по МФСО почти в пять раз

Чистый долг «Норникеля» снизился на 8% в годовом выражении, до $9,1 млрд, но его соотношение к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2023 г. незначительно выросло с начала года до 1,2x. Чистый оборотный капитал снизился с начала года на 20%, до $3,2 млрд. Как объясняет компания, это случилось в основном за счет ослабления курса рубля и снижения дебиторской задолженности.