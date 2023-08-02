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Инвестиции

«Норникель» в I полугодии сократил чистую прибыль по МФСО почти в пять раз

Ведомости

Чистая прибыль «Норникеля» в I полугодии по МФСО составила $1,07 млрд, что на 79% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее ($5,06 млрд). Об этом говорится в отчете компании.

По состоянию на 16:45 стоимость бумаг компании на фоне выхода отчетности снизилась на 1,79%, до 16 696 руб., следует из данных торгов на Мосбирже.

Консолидированная выручка составила $7,16 млрд, сократившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. При этом показатель EBITDA снизился на 30% в годовом выражении, до $3,37 млрд. Как отмечает компания, это произошло вследствие сокращения выручки, при этом рентабельность EBITDA осталась на высоком уровне — 47%.

Чистый долг «Норникеля» снизился на 8% в годовом выражении, до $9,1 млрд, но его соотношение к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2023 г. незначительно выросло с начала года до 1,2x. Чистый оборотный капитал снизился с начала года на 20%, до $3,2 млрд. Как объясняет компания, это случилось в основном за счет ослабления курса рубля и снижения дебиторской задолженности.

Ранее «Норникель» представил отчетность по РСБУ за I полугодие 2023 г., согласно которой чистая прибыль компании за этот период составила 110,9 млрд руб., снизившись на 66% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (328,2 млрд руб.) Выручка за отчетный период снизилась на 6,7% – до 397 млрд руб., валовая прибыль – на 28,9%, до 142,9 млрд руб., прибыль от продаж упала на 33,8% и составила 109,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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