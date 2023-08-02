«Норникель» в I полугодии сократил чистую прибыль по МФСО почти в пять раз
Чистая прибыль «Норникеля» в I полугодии по МФСО составила $1,07 млрд, что на 79% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее ($5,06 млрд). Об этом говорится в отчете компании.
По состоянию на 16:45 стоимость бумаг компании на фоне выхода отчетности снизилась на 1,79%, до 16 696 руб., следует из данных торгов на Мосбирже.
Консолидированная выручка составила $7,16 млрд, сократившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. При этом показатель EBITDA снизился на 30% в годовом выражении, до $3,37 млрд. Как отмечает компания, это произошло вследствие сокращения выручки, при этом рентабельность EBITDA осталась на высоком уровне — 47%.
Чистый долг «Норникеля» снизился на 8% в годовом выражении, до $9,1 млрд, но его соотношение к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2023 г. незначительно выросло с начала года до 1,2x. Чистый оборотный капитал снизился с начала года на 20%, до $3,2 млрд. Как объясняет компания, это случилось в основном за счет ослабления курса рубля и снижения дебиторской задолженности.
Ранее «Норникель» представил отчетность по РСБУ за I полугодие 2023 г., согласно которой чистая прибыль компании за этот период составила 110,9 млрд руб., снизившись на 66% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (328,2 млрд руб.) Выручка за отчетный период снизилась на 6,7% – до 397 млрд руб., валовая прибыль – на 28,9%, до 142,9 млрд руб., прибыль от продаж упала на 33,8% и составила 109,2 млрд руб.