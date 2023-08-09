Выручка производителя электромобилей Rivian выросла в три раза

Общие операционные расходы в апреле – июне снизились до $873 млн по сравнению с $1,004 млн за аналогичный период 2022 г. Расходы на исследования и разработки в отчетный период составили $444 млн против 543 млн за аналогичный период прошлого года. Как поясняет компания, снижение произошло главным образом за счет сокращения заработной платы и связанных с ней расходов на $94 млн.