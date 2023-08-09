Выручка производителя электромобилей Rivian выросла в три раза
Американский производитель электромобилей Rivian отчитался за II квартал 2023 г. Из отчета следует, что компания сократила чистый убыток на 30%, а также увеличила выручку в три раза до $1,121 млрд с $364 млн в аналогичном периоде годом ранее.
Чистый убыток компании в отчетный период сократился на 30% и составил $1,195 млрд, или $1,27 на акцию, против $1,712 млрд, или $1,89 на акцию, годом ранее. В расчете на акцию убыток уменьшился с $1,62 до $1,08.
На фоне выхода отчета стоимость акций компании выросла на 1,9% на премаркете и составила $25,27 за бумагу. Вчера котировки закрылись на уровне $24,8 (+2,14%), следует из данных торгов на NASDAQ.
Во II квартале Rivian выпустила 13 992 электромобиля против 4401 годом ранее. Поставки увеличились до 12 640 машин с 4467 в аналогичный период годом ранее. По итогам 2023 г. компания планирует выпустить около 52 000 электромобилей (ранее ожидалось 50 000).
Общие операционные расходы в апреле – июне снизились до $873 млн по сравнению с $1,004 млн за аналогичный период 2022 г. Расходы на исследования и разработки в отчетный период составили $444 млн против 543 млн за аналогичный период прошлого года. Как поясняет компания, снижение произошло главным образом за счет сокращения заработной платы и связанных с ней расходов на $94 млн.
Как писали «Ведомости», в июле 2022 г. американский производитель сообщил, что уволит 6% сотрудников, или 840 человек из 14 000, чтобы сократить расходы и пустить сэкономленные средства на производство.