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Инвестиции

Акции «Ростелекома» подорожали после новостей о возможных дивидендах

Ведомости

Стоимость акций «Ростелекома» выросла на 3,74%, до дневного максимума 77,2 руб. на фоне сообщения о возможной выплате дивидендов за 2022 г. По состоянию на 11:12 мск акции стоили 75,69 руб. (+1,71%).

По словам источника «Интерфакса», близкого к совету директоров компании, Минцифры поддержало выплату дивидендов «Ростелекомом» по итогам 2022 г. При этом размер предлагаемых дивидендов собеседник не уточнил, но добавил, что он сопоставим с прошлогодними выплатами.

Вопрос о выплате дивидендов «Ростелекомом» за 2022 г. не рассматривался акционерами. Ранее годовое собрание акционеров было назначено на 30 июня, но затем отменено.

В марте президент компании Михаил Осеевский заявлял, что руководство «Ростелекома» видит возможности для выплаты дивидендов по итогам 2022 г., однако окончательное решение будет принимать правительство.

По итогам 2021 г. компания выплатила дивиденды в размере 4,56 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Суммарно компания направила на выплату дивидендов 15,9 млрд руб., что составило 50% от чистой прибыли по МСФО за 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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