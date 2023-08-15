Акции «Ростелекома» подорожали после новостей о возможных дивидендах

По словам источника «Интерфакса», близкого к совету директоров компании, Минцифры поддержало выплату дивидендов «Ростелекомом» по итогам 2022 г. При этом размер предлагаемых дивидендов собеседник не уточнил, но добавил, что он сопоставим с прошлогодними выплатами.