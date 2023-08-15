Акции «Ростелекома» подорожали после новостей о возможных дивидендах
Стоимость акций «Ростелекома» выросла на 3,74%, до дневного максимума 77,2 руб. на фоне сообщения о возможной выплате дивидендов за 2022 г. По состоянию на 11:12 мск акции стоили 75,69 руб. (+1,71%).
По словам источника «Интерфакса», близкого к совету директоров компании, Минцифры поддержало выплату дивидендов «Ростелекомом» по итогам 2022 г. При этом размер предлагаемых дивидендов собеседник не уточнил, но добавил, что он сопоставим с прошлогодними выплатами.
Вопрос о выплате дивидендов «Ростелекомом» за 2022 г. не рассматривался акционерами. Ранее годовое собрание акционеров было назначено на 30 июня, но затем отменено.
В марте президент компании Михаил Осеевский заявлял, что руководство «Ростелекома» видит возможности для выплаты дивидендов по итогам 2022 г., однако окончательное решение будет принимать правительство.
По итогам 2021 г. компания выплатила дивиденды в размере 4,56 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Суммарно компания направила на выплату дивидендов 15,9 млрд руб., что составило 50% от чистой прибыли по МСФО за 2021 г.