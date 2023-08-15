Общие онлайн-продажи «О`КЕЙ» увеличились на 34,4%
O`Key Group отчиталась об операционных результатах за II квартал 2023 г. Компания сообщила, что общие онлайн-продажи «О`КЕЙ» увеличились на 34,4% в годовом выражении до 1,9 млрд руб. и составили 5,7% от чистой розничной выручки гипермаркетов.
Депозитарные расписки O`Key Group в ходе торгов на Мосбирже подорожали на 5,15% и стоили 38 руб. По состоянию на 12:18 мск их цена составила 36,48 руб. (+0,94%).
Чистая розничная выручка группы в отчетный период незначительно выросла на 0,4%, до 49,7 млрд руб. При этом чистая розничная выручка гипермаркетов «О`КЕЙ» уменьшилась на 5,3%, до 33,5 млрд руб. Данные о прибыли компания не раскрыла.
Чистая розничная выручка сети дискаунтеров «ДА!» во II квартале 2023 г. увеличилась на 14,4% до 16,2 млрд руб., а в первом полугодии показатель увеличился на 19,2% до 30,4 млрд руб. на фоне роста чистой розничной выручки сопоставимых магазинов на 3,1%, а также расширения сети.
Кроме того, группа опубликовала операционные результаты за первое полугодие 2023 г. Так, чистая розничная выручка группы в этот период выросла на 1,7% в годовом выражении до 98,5 млрд руб. Чистая розничная выручка сети гипермаркетов «О`КЕЙ» снизилась на 4,6% до 68,1 млрд руб. А общие онлайн-продажи «О`КЕЙ» выросли на 26,3% до 3,8 млрд руб. и составили 5,6% от чистой розничной выручки «О’КЕЙ».