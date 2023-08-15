Общие онлайн-продажи «О`КЕЙ» увеличились на 34,4%

Кроме того, группа опубликовала операционные результаты за первое полугодие 2023 г. Так, чистая розничная выручка группы в этот период выросла на 1,7% в годовом выражении до 98,5 млрд руб. Чистая розничная выручка сети гипермаркетов «О`КЕЙ» снизилась на 4,6% до 68,1 млрд руб. А общие онлайн-продажи «О`КЕЙ» выросли на 26,3% до 3,8 млрд руб. и составили 5,6% от чистой розничной выручки «О’КЕЙ».