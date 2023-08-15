Акции Freedom Holding упали на фоне обвинений в обходе санкций

Как отмечает Hindenburg Research, Freedom Holdings – онлайн-брокерская компания с рыночной капитализацией в $4,6 млрд, основана в 2008 г., ранее базировалась в Москве, а позднее переехала в Казахстан. Ее председатель и главный исполнительный директор-мультимиллиардер Тимур Турлов владеет более чем 70% акций компании с момента основания.