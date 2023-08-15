Акции Freedom Holding упали на фоне обвинений в обходе санкций
Акции международной инвестиционной компании Freedom Holding упали на 6,62%, до дневного минимума $70,7. По состоянию на 17:09 мск стоимость бумаг составила $71,46 (-5,61%), следует из данных торгов на NASDAQ. Падение произошло на фоне обвинений против компании в обходе санкций и фальсификациях. Первым на обвинения обратило внимание издание Frank Media.
Американская компания Hindenburg Research опубликовала «длинный список тревожных сигналов», в который якобы вошли доказательства того, что Freedom «нагло обходила» санкции, а также демонстрировала характерные признаки фальсификации доходов и использовала средства клиентов в рискованных рыночных операциях, а также демонстрировала признаки манипулирования рынком в рамках своих инвестиций.
Как отмечает Hindenburg Research, Freedom Holdings – онлайн-брокерская компания с рыночной капитализацией в $4,6 млрд, основана в 2008 г., ранее базировалась в Москве, а позднее переехала в Казахстан. Ее председатель и главный исполнительный директор-мультимиллиардер Тимур Турлов владеет более чем 70% акций компании с момента основания.
Аналитики Hindenburg Research обвиняют Freedom Holding, в частности, в том, что она помогала перенаправлять средства из подсанкционных российских банков. Например, Freedom открыто рекламировала простой в использовании сервис, помогающий клиентам выводить активы из Альфа-банка.
Аналогичным образом, по мнению аналитиков американской компании, Тинькофф Банк, включенный в санкционные списки ЕС, Великобритании и США, также посоветовал своим премиум-клиентам дистанционно открывать счета в Freedom Bank Kazakhstan.