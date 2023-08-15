Дивиденды НРД и НКЦ в пользу Мосбиржи составили 21,8 млрд рублей
Мосбиржа получила 21,8 млрд руб. дивидендов от своих дочерних организаций за II квартал 2023 г., следует из документации торговой площадки, опубликованной 28 июля.
Как сообщает Frank Media, ссылаясь на отчетности по ОСБУ Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), их дивидендные выплаты в пользу Мосбиржи в тот же период составили 16 млрд руб. и 5,8 млрд руб. соответственно.
При этом в июне Мосбиржа утвердила дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на акцию или суммарно 11 млрд руб., что составило 30,3% от полученной чистой прибыли по МФСО за прошлый год. Согласно дивидендной политике, Мосбиржа должна выплачивать не менее 55% от чистой прибыли по МСФО, указывает издание.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о том, почему набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды значительно ниже тех, которые прописаны в ее дивидендной политике. Она заявила, что могут быть случаи, когда дивидендные выплаты не соответствуют политике, но тогда эмитент должен раскрывать причины такого несоответствия в годовом отчете.
Также сегодня Мосбиржа сообщила, что с 16 августа меняет порядок учета дивидендов в связи с переходом фондового рынка на единый расчетный цикл Т+1 и в целях обеспечения адекватности расчета индексов. Теперь при расчете индекса акций Мосбиржи полной доходности дивиденды будут учитываться в торговый день, являющийся датой, на которую в соответствии законодательством определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Если дата закрытия реестра не является торговым днем, дивиденды будут учитываться в день, предшествующий дате закрытия реестра и являющийся торговым днем.