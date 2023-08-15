Дивиденды НРД и НКЦ в пользу Мосбиржи составили 21,8 млрд рублей

Также сегодня Мосбиржа сообщила, что с 16 августа меняет порядок учета дивидендов в связи с переходом фондового рынка на единый расчетный цикл Т+1 и в целях обеспечения адекватности расчета индексов. Теперь при расчете индекса акций Мосбиржи полной доходности дивиденды будут учитываться в торговый день, являющийся датой, на которую в соответствии законодательством определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Если дата закрытия реестра не является торговым днем, дивиденды будут учитываться в день, предшествующий дате закрытия реестра и являющийся торговым днем.