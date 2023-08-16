«Белаз» разместил пилотный выпуск ЦФА на $20 млн
Крупнейший мировой производитель транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности «Белаз» впервые выпустил цифровые токены на Finstore.by, инвестиционной онлайн-площадке банка «Белвэб».
Компания собирается привлечь $20 млн по $20 за каждый токен. Срок обращения цифровых финансовых активов (ЦФА) – 36 месяцев, заявленная доходность – 5,8% годовых. Выплаты будут осуществляться ежемесячно.
Привлеченные средства компания планирует потратить на финансирование текущей деятельности.
По данным на 19:00 мск, 67 инвесторов купили 84,11% токенов.
«Белаз» занимается разработкой, производством и сбытом карьерных машин для горнодобывающих и строительных работ. Технику используют в Республике Беларусь, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья.
«Ростелеком» 15 августа разместил ЦФА на 4,6 млн руб. на платформе «Атомайз». Эта сумма соответствует текущей кредиторской задолженности по одному из контрактов компании.
ЦФА «Ростелекома» представляют собой цифровой факторинг – гибкий финансовый инструмент на основе отсроченных обязательств крупного бизнеса. Поставщик может продать активы на платформе (полностью или частично) и получить «живые» деньги, не дожидаясь срока оплаты по контракту.
Также в июле «Сибур» и «Лайтхаус» впервые разместили рублевую ликвидность в ЦФА более чем на 400 млн руб. ЦФА в данном случае выступили инструментом межкорпоративного кредитования, который позволяет эмитенту разместить долг в виде ЦФА, а инвестору – с помощью свободной денежной ликвидности купить его с доходностью выше, чем банковский депозит.