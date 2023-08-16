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Инвестиции

«Белаз» разместил пилотный выпуск ЦФА на $20 млн

Ведомости

Крупнейший мировой производитель транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности «Белаз» впервые выпустил цифровые токены на Finstore.by, инвестиционной онлайн-площадке банка «Белвэб».

Компания собирается привлечь $20 млн по $20 за каждый токен. Срок обращения цифровых финансовых активов (ЦФА) – 36 месяцев, заявленная доходность – 5,8% годовых. Выплаты будут осуществляться ежемесячно.

Привлеченные средства компания планирует потратить на финансирование текущей деятельности.

По данным на 19:00 мск, 67 инвесторов купили 84,11% токенов.

«Белаз» занимается разработкой, производством и сбытом карьерных машин для горнодобывающих и строительных работ. Технику используют в Республике Беларусь, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья.

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«Ростелеком» 15 августа разместил ЦФА на 4,6 млн руб. на платформе «Атомайз». Эта сумма соответствует текущей кредиторской задолженности по одному из контрактов компании.

ЦФА «Ростелекома» представляют собой цифровой факторинг – гибкий финансовый инструмент на основе отсроченных обязательств крупного бизнеса. Поставщик может продать активы на платформе (полностью или частично) и получить «живые» деньги, не дожидаясь срока оплаты по контракту.

Также в июле «Сибур» и «Лайтхаус» впервые разместили рублевую ликвидность в ЦФА более чем на 400 млн руб. ЦФА в данном случае выступили инструментом межкорпоративного кредитования, который позволяет эмитенту разместить долг в виде ЦФА, а инвестору – с помощью свободной денежной ликвидности купить его с доходностью выше, чем банковский депозит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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