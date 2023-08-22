Чистая прибыль Baidu выросла на 43% во II квартале

За отчетный период выручка интернет-гиганта выросла на 15% до 34,06 млрд юаней. По данным аналитиков Refinitiv, это был самый быстрый квартальный рост в годовом исчислении за последние два года, пишет CNBC. Доходы увеличились благодаря росту рекламы.