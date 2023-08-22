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Инвестиции

Чистая прибыль Baidu выросла на 43% во II квартале

Ведомости

Китайская интернет-компания Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале 2023 г. на 43% до 5,21 млрд юаней ($718 млн), следует из отчета на сайте компании.

Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию составила 14,17 юаня против 9,97 юаня в аналогичный период годом ранее. 

За отчетный период выручка интернет-гиганта выросла на 15% до 34,06 млрд юаней. По данным аналитиков Refinitiv, это был самый быстрый квартальный рост в годовом исчислении за последние два года, пишет CNBC. Доходы увеличились благодаря росту рекламы.

EBITDA увеличилась на 29% и составила 9,11 млрд юаней, а рентабильность по EBITDA составила 27% против 24% в аналогичный период годом ранее.

На фоне выхода отчетности акции компании подорожали на премаркете на NASDAQ. По состоянию на 15:21 мск стоимость бумаг составила $130,43 (+4,41%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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