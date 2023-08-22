Чистая прибыль Baidu выросла на 43% во II квартале
Китайская интернет-компания Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале 2023 г. на 43% до 5,21 млрд юаней ($718 млн), следует из отчета на сайте компании.
Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию составила 14,17 юаня против 9,97 юаня в аналогичный период годом ранее.
За отчетный период выручка интернет-гиганта выросла на 15% до 34,06 млрд юаней. По данным аналитиков Refinitiv, это был самый быстрый квартальный рост в годовом исчислении за последние два года, пишет CNBC. Доходы увеличились благодаря росту рекламы.
EBITDA увеличилась на 29% и составила 9,11 млрд юаней, а рентабильность по EBITDA составила 27% против 24% в аналогичный период годом ранее.
На фоне выхода отчетности акции компании подорожали на премаркете на NASDAQ. По состоянию на 15:21 мск стоимость бумаг составила $130,43 (+4,41%).