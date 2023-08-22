Акции «Камаз» подорожали на фоне заявлений о финансовом положении

По состоянию на 15:53 мск цена на бумаги составила 253 руб. (+3,73 %). Индекс Мосбиржи на 16:40 мск вырос на 0,96% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составил 3 143,79 пунктов. Котировки компании с начала года подорожали на 204% и опередили индекс (+47%) в четыре раза.