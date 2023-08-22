Акции «Камаз» подорожали на фоне заявлений о финансовом положении
Стоимость акций «Камаза» выросла на 5,74%, до дневного максимума 257,9 руб. на фоне заявлений директора по маркетингу компании Ашота Арутюняна на сессии Московского международного форума автомобилестроения (IMAF-2023).
По состоянию на 15:53 мск цена на бумаги составила 253 руб. (+3,73 %). Индекс Мосбиржи на 16:40 мск вырос на 0,96% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составил 3 143,79 пунктов. Котировки компании с начала года подорожали на 204% и опередили индекс (+47%) в четыре раза.
По словам Арутюняна, финансовое положение «Камаза», который не раскрывает финансовую отчетность по МФСО, рекордно хорошее по ключевым показателям – финансовой выручке, EBITDA, соотношению долга к EBITDA, сообщил «Интерфакс».
Арутюнян уточнил, что руководство компании видит горизонт планирования до 2030 г., и планирует по самому консервативному сценарию удвоить выручку. По его словам, речь идет про традиционные сегменты.
Топ-менеджер подтвердил агентству в кулуарах форума, что речь идет о покупке логистической компании, контроль в которой недавно приобрела логистическая группа «Монополия».