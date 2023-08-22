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Инвестиции

Акции «Камаз» подорожали на фоне заявлений о финансовом положении

Ведомости

Стоимость акций «Камаза» выросла на 5,74%, до дневного максимума 257,9 руб. на фоне заявлений директора по маркетингу компании Ашота Арутюняна на сессии Московского международного форума автомобилестроения (IMAF-2023).  

По состоянию на 15:53 мск цена на бумаги составила 253 руб. (+3,73 %). Индекс Мосбиржи на 16:40 мск вырос на 0,96% по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составил 3 143,79 пунктов. Котировки компании с начала года подорожали на 204% и опередили индекс (+47%) в четыре раза.

По словам Арутюняна, финансовое положение «Камаза», который не раскрывает финансовую отчетность по МФСО, рекордно хорошее по ключевым показателям – финансовой выручке, EBITDA, соотношению долга к EBITDA, сообщил «Интерфакс».

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Арутюнян уточнил, что руководство компании видит горизонт планирования до 2030 г., и планирует по самому консервативному сценарию удвоить выручку. По его словам, речь идет про традиционные сегменты.

Арутюнян также рассказал, что «Камаз» стал основным инвестором логистической компании «Национальный перевозчик», зарегистрированной в июле с участием экс-гендиректора группы Globaltruck Ильи Саттарова. Вскоре «Камаз» планирует публично презентовать этот стартап.

Топ-менеджер подтвердил агентству в кулуарах форума, что речь идет о покупке логистической компании, контроль в которой недавно приобрела логистическая группа «Монополия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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