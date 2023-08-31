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Инвестиции

Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с 21 февраля

Ведомости

Индекс Мосбиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в четверг, 31 августа, обновил максимум с 21 февраля 2022 г., превысив отметку 3227 пунктов.

По состоянию на 11:35 мск бенчмарк вырос на 0,64% до 3233,11 пункта, индекс РТС увеличился на 0,41% до 1056,42 пункта. Курс доллара составил 96,42 руб.

В лидерах роста по состоянию на 11:20 мск торговались акции ВТБ (+3,47%), «Россетей» (+2,4%), «Магнита» (+1,67%), «АФК Системы» (+1,59%), «Транснефти» (+1,58%).

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Предыдущий годовой максимум 3225,78 пункта был зафиксирован 14 августа.

В начале августа аналитики Сбербанка, «Открытие инвестиций», «Цифра брокера» и ФГ «Финам» улучшили базовые прогнозы по индексу Мосбиржи на конец 2023 г. По их ожиданиям, он составит от 3100 до 3300 пунктов. Это предполагает фактическое отсутствие роста или повышение на 3–6,25% от значений начала августа.

Эксперты объяснили пересмотр прогноза рядом причин. Одна из них – ослабление рубля, рассказали в «Сбербанк инвестициях». Другой фактор пересмотра – оптимизм на рынке и более высокие цены на нефть в сравнении с первоначальными ожиданиями, сказал эксперт из «Открытия инвестиций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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