Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с 21 февраля

В начале августа аналитики Сбербанка, «Открытие инвестиций», «Цифра брокера» и ФГ «Финам» улучшили базовые прогнозы по индексу Мосбиржи на конец 2023 г. По их ожиданиям, он составит от 3100 до 3300 пунктов. Это предполагает фактическое отсутствие роста или повышение на 3–6,25% от значений начала августа.