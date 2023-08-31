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Инвестиции

Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне A+ со стабильным прогнозом

Ведомости

Fitch Ratings 31 августа подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Китая в иностранной валюте на уровне A+ со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Агентство обосновывает свое решение тем, что рейтинги Китая поддерживаются его сильными внешними финансами и размером экономики. При этом отмечает, что рейтинги сдерживают риски финансовой и макрофинансовой стабильности, которые исходят от негосударственного и квазигосударственного секторов с высокой задолженностью.

В то же время показатели дохода на душу населения и уровня управления ниже, чем у сопоставимых стран с рейтингом А, считает Fitch. Оно также указывает на то, что проблемы может усугубить замедление номинального роста и ухудшение перспектив сектора недвижимости. Ослабление этого сектора, в свою очередь, будет продолжать оказывать давление на внутренний спрос и влиять на строительный сектор. Об этом свидетельствует продолжающееся снижение количества нового строящегося жилья и цен на недвижимость, что подрывает доверие потребителей и бизнеса. Кроме того, вялый внешний спрос будет продолжать оказывать давление на экспорт и производственную деятельность, заключило Fitch.

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Агентство напомнило, что пересмотрело в июньском обзоре «Перспективы мировой экономики» прогноз роста ВВП Китая в 2023 г. до 4,8% с 5,6%, поскольку импульс от снятия ограничений COVID-19, похоже, ослабевает.

Как сообщали «Ведомости», власти КНР начали реализовывать во втором полугодии 2023 г. ряд бюджетных мер стимулирования экономики, о чем свидетельствует доклад председателя государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе.

По словам чиновника, во втором полугодии власти КНР будут предпринимать действия для увеличения внутреннего спроса и способствовать росту доходов населения. Правительство КНР обещает наладить «лучшее использование стимулирующей роли государственных инвестиций» и «ускорить выпуск и использование специальных облигаций местных органов власти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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