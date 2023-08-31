Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне A+ со стабильным прогнозом

В то же время показатели дохода на душу населения и уровня управления ниже, чем у сопоставимых стран с рейтингом А, считает Fitch. Оно также указывает на то, что проблемы может усугубить замедление номинального роста и ухудшение перспектив сектора недвижимости. Ослабление этого сектора, в свою очередь, будет продолжать оказывать давление на внутренний спрос и влиять на строительный сектор. Об этом свидетельствует продолжающееся снижение количества нового строящегося жилья и цен на недвижимость, что подрывает доверие потребителей и бизнеса. Кроме того, вялый внешний спрос будет продолжать оказывать давление на экспорт и производственную деятельность, заключило Fitch.