Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне A+ со стабильным прогнозом
Fitch Ratings 31 августа подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Китая в иностранной валюте на уровне A+ со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Агентство обосновывает свое решение тем, что рейтинги Китая поддерживаются его сильными внешними финансами и размером экономики. При этом отмечает, что рейтинги сдерживают риски финансовой и макрофинансовой стабильности, которые исходят от негосударственного и квазигосударственного секторов с высокой задолженностью.
В то же время показатели дохода на душу населения и уровня управления ниже, чем у сопоставимых стран с рейтингом А, считает Fitch. Оно также указывает на то, что проблемы может усугубить замедление номинального роста и ухудшение перспектив сектора недвижимости. Ослабление этого сектора, в свою очередь, будет продолжать оказывать давление на внутренний спрос и влиять на строительный сектор. Об этом свидетельствует продолжающееся снижение количества нового строящегося жилья и цен на недвижимость, что подрывает доверие потребителей и бизнеса. Кроме того, вялый внешний спрос будет продолжать оказывать давление на экспорт и производственную деятельность, заключило Fitch.
Агентство напомнило, что пересмотрело в июньском обзоре «Перспективы мировой экономики» прогноз роста ВВП Китая в 2023 г. до 4,8% с 5,6%, поскольку импульс от снятия ограничений COVID-19, похоже, ослабевает.
Как сообщали «Ведомости», власти КНР начали реализовывать во втором полугодии 2023 г. ряд бюджетных мер стимулирования экономики, о чем свидетельствует доклад председателя государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе.
По словам чиновника, во втором полугодии власти КНР будут предпринимать действия для увеличения внутреннего спроса и способствовать росту доходов населения. Правительство КНР обещает наладить «лучшее использование стимулирующей роли государственных инвестиций» и «ускорить выпуск и использование специальных облигаций местных органов власти».