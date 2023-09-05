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Инвестиции

Акционеры «Евромедцентра» одобрили редомициляцию с Кипра в Россию

Ведомости

Акционеры United Medical Group, холдинговой компании «Европейского медицинского центра» (EMC), на внеочередном собрании 31 августа одобрили перенос регистрации компании с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области. Об этом сообщила компания.

По завершении процесса компания намерена сохранить действующую программу депозитарных расписок с листингом на Мосбирже. Они обращаются на фондовом рынке Мосбиржи под тикером GEMC c 15 июля 2021 г.

Стоимость депозитарных расписок 5 сентября выросла на 7,34%, до максимума 1007 руб. По состоянию на 11,55 мск она скорректировала до 951,6 руб. (+1,49%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 251,77 пунктов (-0,53%). С начала года он вырос на 50,8%, котировки компании – на 208,6%

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Компания отмечает, что процесс редомициляции зависит от определенных решений регулирующих органов республики Кипр, при этом получение данных разрешений не является гарантированным. Кроме того, на сроки редомициляции могут повлиять изменения действующего законодательства.

ЕМС — ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России. Компания является полностью интегрированным провайдером медицинских услуг и имеет обширные современные возможности в более чем 57 медицинских специализациях. В сеть ЕМС входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный центр, а также гериатрический центр.

Ранее группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», сообщила, что ее акционеры одобрили перерегистрацию с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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