Акционеры «Евромедцентра» одобрили редомициляцию с Кипра в Россию

Стоимость депозитарных расписок 5 сентября выросла на 7,34%, до максимума 1007 руб. По состоянию на 11,55 мск она скорректировала до 951,6 руб. (+1,49%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 251,77 пунктов (-0,53%). С начала года он вырос на 50,8%, котировки компании – на 208,6%