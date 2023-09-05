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АКРА утвердило методологию присвоения рейтингов ЦФА

Ведомости

Рейтинговое агентство АКРА сообщило, что первым из российских агентств утвердило методологию присвоения рейтингов цифровым финансовым активам (ЦФА).

Как поясняет агентство, методология позволяет присваивать кредитные рейтинги различным по структуре выпускам ЦФА, для которых характерны разные источники кредитного риска. В рамках применения методологии агентство планирует осуществлять анализ ключевых особенностей рейтингуемых выпусков ЦФА.

АКРА указывает на то, что ЦФА по своей экономической сути представляют собой широкий класс финансовых инструментов, которые могут обладать как исключительно долговыми характеристиками, так и «гибридными». Отличительной особенностью ЦФА является способ выпуска, учета и обращения, осуществляемые в цифровой форме операторами информационных систем (ОИС), отмечает агентство.

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АКРА полагает, что при определении кредитного качества ЦФА должны учитываться собственные риски ОИС. В то же время агентство указывает на то, что, пока рынок находится на раннем этапе становления, невозможно осуществить полноценную оценку кредитоспособности всех ОИС, включенных в реестр.

В связи с этим АКРА не будет применять методологию в тех случаях, когда имеется информация, свидетельствующая о существенном влиянии рисков ОИС на кредитное качество анализируемого инструмента ЦФА. При появлении такой информации действующие рейтинги ЦФА могут быть отозваны.

Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА уже находятся «СПБ биржа», Atomyze, «Лайтхаус», СбербанкАльфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк». В реестр операторов обмена ЦФА 3 августа была включена и Мосбиржа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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