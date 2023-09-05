АКРА утвердило методологию присвоения рейтингов ЦФА

В связи с этим АКРА не будет применять методологию в тех случаях, когда имеется информация, свидетельствующая о существенном влиянии рисков ОИС на кредитное качество анализируемого инструмента ЦФА. При появлении такой информации действующие рейтинги ЦФА могут быть отозваны.