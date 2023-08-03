«Мосбиржа» стала первой организацией в реестре операторов обмена ЦФА
Банк России включил «Московскую биржу» в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщается на сайте регулятора.
«Появление первого оператора обмена ЦФА является важным шагом для развития рынка такого рода финансовых инструментов», – говорится в сообщении.
Операторами обмена ЦФА, по закону, могут быть российские банки, организаторы торговли, а также иные коммерческие и некоммерческие организации, включенные в соответствующий реестр. ЦБ при этом, как отмечается, предварительно согласовывает правила обмена ЦФА и подтверждает наличие технической возможности совершать предусмотренные этими правилами сделки.
Операторы могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права, что повышает ликвидность и инвестиционную привлекательность финансового продукта, поясняет ЦБ.
Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА сейчас восемь компаний: «СПБ биржа», Atomyze, «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк». Atomyze ранее также подала заявление на включение в реестр операторов обмена ЦФА.