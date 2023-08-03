«Мосбиржа» стала первой организацией в реестре операторов обмена ЦФА

Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА сейчас восемь компаний: «СПБ биржа», Atomyze, «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк». Atomyze ранее также подала заявление на включение в реестр операторов обмена ЦФА.