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Финансы

«Мосбиржа» стала первой организацией в реестре операторов обмена ЦФА

Ведомости

Банк России включил «Московскую биржу» в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщается на сайте регулятора.

«Появление первого оператора обмена ЦФА является важным шагом для развития рынка такого рода финансовых инструментов», – говорится в сообщении.

Операторами обмена ЦФА, по закону, могут быть российские банки, организаторы торговли, а также иные коммерческие и некоммерческие организации, включенные в соответствующий реестр. ЦБ при этом, как отмечается, предварительно согласовывает правила обмена ЦФА и подтверждает наличие технической возможности совершать предусмотренные этими правилами сделки.

Операторы могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права, что повышает ликвидность и инвестиционную привлекательность финансового продукта, поясняет ЦБ.

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Закон о ЦФА вступил в силу в России в январе 2021 г. В перечне операторов по выпуску ЦФА сейчас восемь компаний: «СПБ биржа», Atomyze, «Лайтхаус», Сбербанк, Альфа-банк, «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк». Atomyze ранее также подала заявление на включение в реестр операторов обмена ЦФА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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