Акции «Куйбышевазота» подорожали на 23% после открытия нового производства

В августе производитель удобрений отчитался за первое полугодие 2023 г. За этот период у «Куйбышевазота» выручка сократилась на 29% до 37,9 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,7 раза до 9,2 млрд руб. Причина таких показателей – падение цен на удобрения, но это скорее возврат к историческим средним ценам. Такое мнение высказал в комментарии «Ведомостям» руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк инвестиции» Андрей Ванин.