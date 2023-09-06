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Инвестиции

Акции «Куйбышевазота» подорожали на 23% после открытия нового производства

Ведомости

Обыкновенные акции «Куйбышевазота» в ходе торгов на Мосбирже 6 сентября подорожали на 22,93% до дневного максимума в 830 руб. Котировки выросли после открытия на предприятии нового экологичного производства аммиачной селитры.

По состоянию на 10:50 мск стоимость бумаг составила 776,8 руб. (+15,05%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 250,12 (-0,44%) С начала года он вырос на 51%, котировки компании – на 72%.

Стоимость префов «Куйбышевазота» выросла на 17% до 855 руб. за бумагу. По состоянию на 10:50 мск они стоили 808 руб. (+10,56%).

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Компания сообщила, что 5 сентября состоялось открытие новой установки выпарки и гранулирования аммиачной селитры. Аммиачная селитра, получаемая на новом производстве, является одним из самых востребованных азотных удобрений в российском сельском хозяйстве. Инвестиции в проект, реализуемый с 2018 г., составляют 5 млрд руб.

Как отмечает компания, проект имеет значимый экологический эффект, так как пуск новой установки позволил вывести в резерв две старых, действующих с 1965 г. гранбашни и снизить выбросы в атмосферу на 200 т в год.

В августе производитель удобрений отчитался за первое полугодие 2023 г. За этот период у «Куйбышевазота» выручка сократилась на 29% до 37,9 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,7 раза до 9,2 млрд руб. Причина таких показателей – падение цен на удобрения, но это скорее возврат к историческим средним ценам. Такое мнение высказал в комментарии «Ведомостям» руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк инвестиции» Андрей Ванин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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