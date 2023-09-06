Мосбиржа планирует подключиться ко всем платформам по выпуску ЦФА

Мосбиржа 3 августа получила лицензию оператора обмена и в ближайшее время планирует подключиться ко всем платформам, которые работают в России, сказал Швецов. Таким образом площадка обеспечит доступ клиентов ко всем инструментам, которые будут носить публичный характер на этих платформах. По его словам, этот рынок будет развиваться гармонично и специальных стимулов здесь не нужно делать.