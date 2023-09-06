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Мосбиржа планирует подключиться ко всем платформам по выпуску ЦФА

Ведомости

Председатель набсовета Мосбиржи Сергей Швецов заявил на форуме «Capital markets: Россия» о намерении торговой площадки подключиться ко всем платформам по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА).

Мосбиржа 3 августа получила лицензию оператора обмена и в ближайшее время планирует подключиться ко всем платформам, которые работают в России, сказал Швецов. Таким образом площадка обеспечит доступ клиентов ко всем инструментам, которые будут носить публичный характер на этих платформах. По его словам, этот рынок будет развиваться гармонично и специальных стимулов здесь не нужно делать.

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Также Швецов отметил, что Мосбиржа планирует принять закон о расписках, чтобы иметь возможность в депозитарном учете через брокеров предлагать их клиентам. Кроме того, он объявил об инициативе торговой площадки предоставить брокерам возможность на основании брокерской лицензии выполнять функцию оператора обмена.

Ранее Швецов говорил, что Мосбиржа обсуждает с регионами возможность выпуска сукуков (аналог облигаций, соответствующий принципам шариата) в ЦФА. Их планируют использовать для финансирования платных дорог и экологического транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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