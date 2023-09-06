Мосбиржа сообщила о рекордной активности инвесторов в августе

Количество физлиц, имеющих брокерские счета, по итогам августа выросло на 422 000 человек до 26,81 млн, а число открытых ими счетов увеличилось на 1,06 млн до 45,9 млн счетов. При этом доля физлиц в объеме торгов акциями составила 82,7%, в объеме торгов облигациями – 36,1%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 68,6%.