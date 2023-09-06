Мосбиржа сообщила о рекордной активности инвесторов в августе
В августе сделки на Мосбирже заключали 3,4 млн частных инвесторов, что стало максимальным значением за всю историю биржевых торгов. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Количество физлиц, имеющих брокерские счета, по итогам августа выросло на 422 000 человек до 26,81 млн, а число открытых ими счетов увеличилось на 1,06 млн до 45,9 млн счетов. При этом доля физлиц в объеме торгов акциями составила 82,7%, в объеме торгов облигациями – 36,1%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 68,6%.
За тот же период объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций составил 218,9 млрд руб., на рынке акций – 42 млрд руб., в БПИФы – 20 млрд руб., информирует площадка.
Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в августе стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,7% и 7,4% соответственно), акции Газпрома (16,9%), «Лукойла» (13,5%), Норникеля (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,1%), акции «Яндекса» (5,7%), «Роснефти» (5,5%), «Новатэка» (4,5%) и «Магнита» (3,7%).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в августе увеличилось на 38 400 до 5,63 млн счетов. Оборот по ИИС в отчетный период достиг рекордного значения – 324,4 млрд руб., в структуре оборота 82% – сделки с акциями, 6,1% – с облигациями и 8% – с паями фондов.
Мосбиржа называет топ-10 регионов по наибольшему числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже. В него вошли: Москва (2,37 млн), Московская область (1,52 млн), Санкт-Петербург (1,17 млн), Краснодарский край (996 000), Республика Башкортостан (906 000), Свердловская область (897 000), Республика Татарстан (833 000), Ростовская область (791 000), Челябинская область (701 000), Самарская область (637 000).
Также площадка назвала топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов. Среди них – фонды LQDT (25%), TRUR (17%), AKMM (9%), SBMX (6%), TMOS (6%), EQMX (6%), GOLD (5%), AKME (4%), AKMB (3%) и TGLD (3%).
Ранее Мосбиржа сообщила, что объем торгов на ее срочном рынке по итогам августа составил 9 трлн руб., что является максимальным значением с февраля 2022 г.