Швецов предложил создать единую налоговую базу для финансовых инструментов

Также Швецов заявил о том, что Мосбиржа планирует подключиться ко всем платформам по выпуску ЦФА. Таким образом площадка обеспечит доступ клиентов ко всем инструментам, которые будут носить публичный характер на этих платформах. Кроме того, он объявил об инициативе торговой площадки предоставить брокерам возможность на основании брокерской лицензии выполнять функцию оператора обмена.