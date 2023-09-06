Швецов предложил создать единую налоговую базу для финансовых инструментов
Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов в ходе форума «Capital markets: Россия» выразил мнение, что облагаться налогом должен единый результат инвестиционной деятельности.
Швецов обратил внимание на регуляторные барьеры, связанные с использованием разных инструментов: от цифровых финансовых активов (ЦФА) до драгметаллов. Он отметил, что по некоторым из них в России разные налоговые базы. Поэтому надо подумать о единой налоговой базе, чтобы люди, когда делают инвестиционный портфель, «не заморачивались» насчет особенностей налогообложения, добавил Швецов.
Швецов подчеркнул, что реализация этой идеи – «сложная история», потому что подоходный налог является региональным и регулируется субъектами РФ. Поэтому ввести единую налоговую базу возможно только с согласия властей регионов, резюмировал председатель набсовета.
Акциями на Мосбирже преимущественно торгуют физлица: их доля в объеме торгов в августе составила 82,7%. Всего на Мосбирже зарегистрировано 26,81 млн частных инвесторов, ими открыто 45,9 млн счетов. Как писали «Ведомости», частные инвесторы несколько хуже оценивают риски, чем институциональные, и не так глубоко разбираются в рынке.
Также Швецов заявил о том, что Мосбиржа планирует подключиться ко всем платформам по выпуску ЦФА. Таким образом площадка обеспечит доступ клиентов ко всем инструментам, которые будут носить публичный характер на этих платформах. Кроме того, он объявил об инициативе торговой площадки предоставить брокерам возможность на основании брокерской лицензии выполнять функцию оператора обмена.