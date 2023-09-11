Globaltrans зарегистрировал проспект ГДР для сохранения листинга на Мосбирже

Globaltruck 29 августа представила отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 г. Компания нарастила выручку в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10 млрд руб. В частности, выручка от оказания услуг собственным парком выросла на 10,9% до 4,8 млрд руб., от экспедиторских услуг – на 78% до 3,17 млрд руб.