Globaltrans зарегистрировал проспект ГДР для сохранения листинга на Мосбирже
Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans Investment. В случае его одобрения Мосбиржей Globaltrans сохранит листинг на торговой площадке без привязки к международному листингу. Об этом сообщила компания.
В настоящее время расписки компании допущены к публичному обращению на Мосбирже на основании решений торговой площадки и регулятора о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному обращению без необходимости регистрации проспекта ценных бумаг.
На фоне новости акции компании подешевели на 3,12% до дневного минимума 662,1 руб. По состоянию на 18:45 мск стоимость бумаг составила 673,55 руб. (-1,45%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3122,37 (-0,65%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 150%.
Globaltruck 29 августа представила отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 г. Компания нарастила выручку в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10 млрд руб. В частности, выручка от оказания услуг собственным парком выросла на 10,9% до 4,8 млрд руб., от экспедиторских услуг – на 78% до 3,17 млрд руб.
После выхода отчета стоимость акций компании грузовых автоперевозок Globaltruck 1 сентября выросла на 77,6% до дневного максимума 589,6 руб. Котировки росли в отсутствие новостей, владелец контрольного пакета акций грузоперевозчика группа компаний «Монополия» заявляла, что не видит объективных причин для него.