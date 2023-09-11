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Globaltrans зарегистрировал проспект ГДР для сохранения листинга на Мосбирже

Ведомости

Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans Investment. В случае его одобрения Мосбиржей Globaltrans сохранит листинг на торговой площадке без привязки к международному листингу. Об этом сообщила компания.

В настоящее время расписки компании допущены к публичному обращению на Мосбирже на основании решений торговой площадки и регулятора о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному обращению без необходимости регистрации проспекта ценных бумаг.

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На фоне новости акции компании подешевели на 3,12% до дневного минимума 662,1 руб. По состоянию на 18:45 мск стоимость бумаг составила 673,55 руб. (-1,45%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3122,37 (-0,65%). С начала года он вырос на 44%, котировки компании – на 150%.

Globaltruck 29 августа представила отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 г. Компания нарастила выручку в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10 млрд руб. В частности, выручка от оказания услуг собственным парком выросла на 10,9% до 4,8 млрд руб., от экспедиторских услуг – на 78% до 3,17 млрд руб.

После выхода отчета стоимость акций компании грузовых автоперевозок Globaltruck 1 сентября выросла на 77,6% до дневного максимума 589,6 руб. Котировки росли в отсутствие новостей, владелец контрольного пакета акций грузоперевозчика группа компаний «Монополия» заявляла, что не видит объективных причин для него. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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