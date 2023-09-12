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Инвестиции

Fesco решила не выплачивать дивиденды за 2022 год

Ведомости

Группа Fesco, головная компания «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП), не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Об этом сказал журналистам председатель совета директоров Андрей Северилов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается.

Ранее акционеры ДВМП на заседании 7 августа не приняли решения о выплате дивидендов по итогам 2022 г. При этом совет директоров рекомендовал не выплачивать их за этот период.

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Акции ДВМП 12 сентября подорожали на 3,2% до 113,5 руб. По состоянию на 16:05 мск стоимость бумаг составила 110,99 руб. (+0,84%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3139,49 пункта (+0,55%). С начала года он вырос на 46%, котировки компании – на 230%.

Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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