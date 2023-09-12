Fesco решила не выплачивать дивиденды за 2022 год
Группа Fesco, головная компания «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП), не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. Об этом сказал журналистам председатель совета директоров Андрей Северилов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, собрание акционеров по этому вопросу проводить не предполагается.
Ранее акционеры ДВМП на заседании 7 августа не приняли решения о выплате дивидендов по итогам 2022 г. При этом совет директоров рекомендовал не выплачивать их за этот период.
Акции ДВМП 12 сентября подорожали на 3,2% до 113,5 руб. По состоянию на 16:05 мск стоимость бумаг составила 110,99 руб. (+0,84%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3139,49 пункта (+0,55%). С начала года он вырос на 46%, котировки компании – на 230%.
Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.