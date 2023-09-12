Fesco решила не выплачивать дивиденды за 2022 год

Акции ДВМП 12 сентября подорожали на 3,2% до 113,5 руб. По состоянию на 16:05 мск стоимость бумаг составила 110,99 руб. (+0,84%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3139,49 пункта (+0,55%). С начала года он вырос на 46%, котировки компании – на 230%.