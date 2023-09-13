Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в 13 часов
Возобновление торгов на срочном рынке Мосбиржи запланировано на 13:00, сообщила торговая площадка.
Торги были приостановлены с 9:30 мск в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы.
Торги на остальных рынках Московской биржи: рынке акций, рынке облигаций, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме, отметила площадка.
Срочный рынок — это рынок Мосбиржи, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы. Рынок называется срочным, потому что на нем торгуются производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения.
Мосбиржа ранее приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы. В тот же день – 5 сентября 2022 г. – они были возобновлены. 24 февраля 2022 г. торги приостанавливались на всех рынках на фоне начала спецоперации России на Украине.