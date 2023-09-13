Газета
Инвестиции

Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в 13 часов

Ведомости

Возобновление торгов на срочном рынке Мосбиржи запланировано на 13:00, сообщила торговая площадка.

Торги были приостановлены с 9:30 мск в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Торги на остальных рынках Московской биржи: рынке акций, рынке облигаций, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме, отметила площадка.

Срочный рынок — это рынок Мосбиржи, на котором торгуются деривативы: фьючерсы и опционы. Рынок называется срочным, потому что на нем торгуются производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения.

Мосбиржа ранее приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы. В тот же день – 5 сентября 2022 г. – они были возобновлены. 24 февраля 2022 г. торги приостанавливались на всех рынках на фоне начала спецоперации России на Украине.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных