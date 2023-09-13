Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в 13 часов

Мосбиржа ранее приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов из-за ошибки в конфигурации торговой системы. В тот же день – 5 сентября 2022 г. – они были возобновлены. 24 февраля 2022 г. торги приостанавливались на всех рынках на фоне начала спецоперации России на Украине.