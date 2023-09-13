Мосбиржа рассмотрит запросы на убытки из-за сбоя на срочном рынке
Мосбиржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков из-за сбоя, связанного с приостановкой торгов на срочном рынке. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Она отмечает, что рассматривает совокупный размер потенциального убытка как незначительный, который не отразится на деятельности биржи и рынка в целом.
Торги были приостановлены с 9:30 по 13:30 мск 13 сентября. Приостановка длилась четыре часа, сейчас торги на всех рынках Мосбиржи проходят в штатном режиме.
Решение о приостановке было принято в связи с выявлением ошибки в работе торгово-клиринговой системы, которая привела к нарушению целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка. А именно - произошла техническая отмена сделок, зарегистрированных в период с 8:50 до 9:30 мск.
Ошибка не была связана с обновлением функционала и проявилась впервые, уточнила площадка. При этом текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 г.
На срочном рынке Мосбиржи торгуются фьючерсы и опционы – производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения.
Приостановка торгов ранее осуществлялась 5 сентября 2022 г. Тогда она коснулась валютного рынка и рынка драгоценных металлов и была связана с ошибкой в конфигурации торговой системы. 24 февраля 2022 г. Мосбиржа приостанавливала торги на всех рынках в связи с началом спецоперации России на Украине.