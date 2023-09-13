Мосбиржа рассмотрит запросы на убытки из-за сбоя на срочном рынке

Решение о приостановке было принято в связи с выявлением ошибки в работе торгово-клиринговой системы, которая привела к нарушению целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка. А именно - произошла техническая отмена сделок, зарегистрированных в период с 8:50 до 9:30 мск.