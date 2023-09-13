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Мосбиржа рассмотрит запросы на убытки из-за сбоя на срочном рынке

Ведомости

Мосбиржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков из-за сбоя, связанного с приостановкой торгов на срочном рынке. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Она отмечает, что рассматривает совокупный размер потенциального убытка как незначительный, который не отразится на деятельности биржи и рынка в целом.

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Торги были приостановлены с 9:30 по 13:30 мск 13 сентября. Приостановка длилась четыре часа, сейчас торги на всех рынках Мосбиржи проходят в штатном режиме.

Решение о приостановке было принято в связи с выявлением ошибки в работе торгово-клиринговой системы, которая привела к нарушению целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка. А именно - произошла техническая отмена сделок, зарегистрированных в период с 8:50 до 9:30 мск.

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Ошибка не была связана с обновлением функционала и проявилась впервые, уточнила площадка. При этом текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 г.

На срочном рынке Мосбиржи торгуются фьючерсы и опционы – производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения.

Приостановка торгов ранее осуществлялась 5 сентября 2022 г. Тогда она коснулась валютного рынка и рынка драгоценных металлов и была связана с ошибкой в конфигурации торговой системы. 24 февраля 2022 г. Мосбиржа приостанавливала торги на всех рынках в связи с началом спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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