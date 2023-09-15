Котировки ОВК начали усиленный рост после двухдневного падения

Допэмиссией (дополнительная эмиссия акций) называется процесс выпуска компанией-эмитентом дополнительных ценных бумаг для их последующей продажи инвесторам. В большинстве случаев допэмиссия проводится для того, чтобы привлечь дополнительные денежные средства в компанию. При этом число акций компании увеличивается, а доля у каждого отдельного инвестора в компании уменьшается.