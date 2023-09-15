Котировки ОВК начали усиленный рост после двухдневного падения
Акции научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» (ОВК) в ходе торгов на Мосбирже 15 сентября подорожали на 26,79% до 120,7 руб. после двухдневного обвала на фоне допэмиссии.
По состоянию на 11:15 мск бумаги стоили 113,2 руб. (+18,91%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3131,33 пункта (-0,26%). С начала года он вырос на 45%, котировки компании – на 44%.
Мосбиржа проводила дискретный аукцион по бумагам компании с 10:40 до 11:00 мск в связи с повышением цены более чем на 20%.
Котировки снижались два дня подряд – 13 и 14 сентября – в общей сложности на 48% после объявления компанией 13 сентября о том, что ее акционеры одобрили увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии объемом 12,5 млрд акций.
Допэмиссией (дополнительная эмиссия акций) называется процесс выпуска компанией-эмитентом дополнительных ценных бумаг для их последующей продажи инвесторам. В большинстве случаев допэмиссия проводится для того, чтобы привлечь дополнительные денежные средства в компанию. При этом число акций компании увеличивается, а доля у каждого отдельного инвестора в компании уменьшается.