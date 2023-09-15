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Инвестиции

Котировки ОВК начали усиленный рост после двухдневного падения

Ведомости

Акции научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» (ОВК) в ходе торгов на Мосбирже 15 сентября подорожали на 26,79% до 120,7 руб. после двухдневного обвала на фоне допэмиссии.

По состоянию на 11:15 мск бумаги стоили 113,2 руб. (+18,91%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3131,33 пункта (-0,26%). С начала года он вырос на 45%, котировки компании – на 44%.

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Мосбиржа проводила дискретный аукцион по бумагам компании с 10:40 до 11:00 мск в связи с повышением цены более чем на 20%.

Котировки снижались два дня подряд – 13 и 14 сентября – в общей сложности на 48% после объявления компанией 13 сентября о том, что ее акционеры одобрили увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии объемом 12,5 млрд акций.

Допэмиссией (дополнительная эмиссия акций) называется процесс выпуска компанией-эмитентом дополнительных ценных бумаг для их последующей продажи инвесторам. В большинстве случаев допэмиссия проводится для того, чтобы привлечь дополнительные денежные средства в компанию. При этом число акций компании увеличивается, а доля у каждого отдельного инвестора в компании уменьшается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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