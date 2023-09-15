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Инвестиции

Акции центра Genetico подорожали на фоне включения в перечень стран ЕАЭС

Ведомости

Стоимость акций центра генетики и репродуктивной медицины Genetico выросла на 18,43% до 39,32 руб. По состоянию на 12:10 мск она составляла 37,175 руб. (+11,97%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 119,49 пункта (-0,64%).

Бумаги подорожали на фоне новости о том, что Росздравнадзор включил центр Genetico в перечень медицинских организаций, имеющих право проводить лабораторные и клинико-лабораторные исследования медицинских изделий для их регистрации на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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В компании уточнили, что сведения о центре представлены в евразийскую экономическую комиссию с использованием средств интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Теперь центр может выступать в роли контрактной площадки для проведения исследований новых медизделий с целью оценки их безопасности и клинической эффективности для регистрации и последующего обращения на территории России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.

Genetico принадлежит группе «Артген биотех», является резидентом «Сколково» и «Технопарка Медтех». В этом году компания провела IPO на Мосбирже, в ходе которого разместила 10 млн акций и привлекла почти 179 млн руб. при превышении спроса в 2,5 раза. Акции Genetico включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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