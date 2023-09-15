Акции центра Genetico подорожали на фоне включения в перечень стран ЕАЭС

Genetico принадлежит группе «Артген биотех», является резидентом «Сколково» и «Технопарка Медтех». В этом году компания провела IPO на Мосбирже, в ходе которого разместила 10 млн акций и привлекла почти 179 млн руб. при превышении спроса в 2,5 раза. Акции Genetico включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики.