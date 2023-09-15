Акции центра Genetico подорожали на фоне включения в перечень стран ЕАЭС
Стоимость акций центра генетики и репродуктивной медицины Genetico выросла на 18,43% до 39,32 руб. По состоянию на 12:10 мск она составляла 37,175 руб. (+11,97%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 119,49 пункта (-0,64%).
Бумаги подорожали на фоне новости о том, что Росздравнадзор включил центр Genetico в перечень медицинских организаций, имеющих право проводить лабораторные и клинико-лабораторные исследования медицинских изделий для их регистрации на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В компании уточнили, что сведения о центре представлены в евразийскую экономическую комиссию с использованием средств интегрированной информационной системы ЕАЭС.
Теперь центр может выступать в роли контрактной площадки для проведения исследований новых медизделий с целью оценки их безопасности и клинической эффективности для регистрации и последующего обращения на территории России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.
Genetico принадлежит группе «Артген биотех», является резидентом «Сколково» и «Технопарка Медтех». В этом году компания провела IPO на Мосбирже, в ходе которого разместила 10 млн акций и привлекла почти 179 млн руб. при превышении спроса в 2,5 раза. Акции Genetico включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики.