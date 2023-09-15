Акции разработчика чипов ARM в ходе первого дня торгов подорожали на 25%

Таким образом, стоимость компании увеличилась более чем вдвое по сравнению с $32 млрд, которые SoftBank заплатил за ее приобретение в 2016 г. Владелец разработчика чипов в ходе первичного публичного предложения (IPO) привлек почти $5 млрд, сохранив за собой 90,6% компании.