Акции разработчика чипов ARM в ходе первого дня торгов подорожали на 25%
Акции британского разработчика чипов Arm Holdings в первый день торгов подорожали на +24,69% до $63,59, следует из данных Nasdaq.
Таким образом, стоимость компании увеличилась более чем вдвое по сравнению с $32 млрд, которые SoftBank заплатил за ее приобретение в 2016 г. Владелец разработчика чипов в ходе первичного публичного предложения (IPO) привлек почти $5 млрд, сохранив за собой 90,6% компании.
Ранее Arm снизил цену IPO до $51 за акцию после первоначального расчета в $52 за бумагу. Исходя из этой цены Arm была бы оценена в $54,5 млрд.
По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, успешный дебют Arm на рынке позволит SoftBank легче использовать акции в качестве обеспечения для получения маржинальных кредитов и вероятного повышения кредитного рейтинга банка.
Репутация SoftBank пострадала, когда S&P Global Ratings в мае понизило долгосрочный рейтинг банка с уровня «BB+» до уровня «BB» со «стабильным» прогнозом.