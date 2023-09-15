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Инвестиции

Акции разработчика чипов ARM в ходе первого дня торгов подорожали на 25%

Ведомости

Акции британского разработчика чипов Arm Holdings в первый день торгов подорожали на +24,69% до $63,59, следует из данных Nasdaq.

Таким образом, стоимость компании увеличилась более чем вдвое по сравнению с $32 млрд, которые SoftBank заплатил за ее приобретение в 2016 г. Владелец разработчика чипов в ходе первичного публичного предложения (IPO) привлек почти $5 млрд, сохранив за собой 90,6% компании.

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Ранее Arm снизил цену IPO до $51 за акцию после первоначального расчета в $52 за бумагу. Исходя из этой цены Arm была бы оценена в $54,5 млрд.

По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, успешный дебют Arm на рынке позволит SoftBank легче использовать акции в качестве обеспечения для получения маржинальных кредитов и вероятного повышения кредитного рейтинга банка.

Репутация SoftBank пострадала, когда S&P Global Ratings в мае понизило долгосрочный рейтинг банка с уровня «BB+» до уровня «BB» со «стабильным» прогнозом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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