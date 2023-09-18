Мосбиржа начала принимать казахстанский тенге в обеспечение по сделкам

Как сообщали «Ведомости», Мосбиржа поменяла правила торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. В новой редакции документа в перечень лиц, которым может быть предоставлен допуск к участию в торгах, добавились некредитные организации – нерезиденты России. ЦБ зарегистрировал новую редакцию 17 августа, а изменения вступили в силу 1 сентября.