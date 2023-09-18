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Инвестиции

Мосбиржа начала принимать казахстанский тенге в обеспечение по сделкам

Ведомости

Мосбиржа сообщила, что с 18 сентября начинает принимать казахстанский тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением.

Как поясняет торговая площадка, это позволит профессиональным участникам рынка и их клиентам более гибко фондировать собственные операции, повысить эффективность использования свободных финансовых средств, а также будет способствовать росту торговой активности.

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Таким образом, теперь в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на всех рынках участники могут использовать российский рубль, китайский юань и казахстанский тенге, а также золото, серебро.

Как сообщали «Ведомости», Мосбиржа поменяла правила торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. В новой редакции документа в перечень лиц, которым может быть предоставлен допуск к участию в торгах, добавились некредитные организации – нерезиденты России. ЦБ зарегистрировал новую редакцию 17 августа, а изменения вступили в силу 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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