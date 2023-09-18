Мосбиржа начала принимать казахстанский тенге в обеспечение по сделкам
Как поясняет торговая площадка, это позволит профессиональным участникам рынка и их клиентам более гибко фондировать собственные операции, повысить эффективность использования свободных финансовых средств, а также будет способствовать росту торговой активности.
Таким образом, теперь в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на всех рынках участники могут использовать российский рубль, китайский юань и казахстанский тенге, а также золото, серебро.
Как сообщали «Ведомости», Мосбиржа поменяла правила торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. В новой редакции документа в перечень лиц, которым может быть предоставлен допуск к участию в торгах, добавились некредитные организации – нерезиденты России. ЦБ зарегистрировал новую редакцию 17 августа, а изменения вступили в силу 1 сентября.