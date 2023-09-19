Мосбиржа начала торги фьючерсами и опционами на сахар
Мосбиржа объявила о начале торгов на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на индекс российского сахара и маржируемыми опционами на них. Торги и расчеты будут проходить в российских рублях, указала площадка.
Расчетный фьючерс на индекс сахара торгуется под тикером «SUGAR», объем контракта составляет 100 кг, котировка в рублях за 1 т с НДС, минимальный шаг цены указан 10 руб., при этом стоимость шага цены – 1 руб., гарантийное обеспечение – 16%.
Мосбиржа также назвала параметры маржируемых опционов на расчетные фьючерсные контракты на сахар: лот – 1 фьючерсный контракт, минимальный шаг цены – 10 руб., стоимость шага цены – 1 руб. Кроме того, торговая площадка определила цену исполнения фьючерсных контрактов.
К торгам фьючерсами на индекс сахара будут допущены контракты с исполнением в октябре, ноябре, декабре 2023 г. и в январе, феврале, марте 2024 г., говорится в сообщении.
Руководитель срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева назвала расчетный фьючерсный контракт на сахар удобным инструментом страхования рисков для производителей и потребителей. По ее словам, для частных и институциональных инвесторов он открывает дополнительные возможности для диверсификации портфелей.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Мосбиржи) с 15 сентября начнет ежедневно рассчитывать индекс сахара в Центральном федеральном округе (ЦФО), а с 19 сентября фьючерс на него запустит и сама Мосбиржа.
Новый сахарный индекс отражает средневзвешенную цену сахара на заводах ЦФО – крупнейшего региона России как по производству, так и по потреблению сахара, поэтому цены, сформированные в ЦФО, достоверно отражают динамику всего российского рынка сахара, пояснил директор НТБ Никита Захаров.