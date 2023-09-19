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Инвестиции

BlackRock ухудшил прогноз по акциям Китая

Ведомости

Аналитики BlackRock понизили рейтинг китайских акций, выразив опасения по поводу проблем в национальном секторе недвижимости и ограниченных мер стимулирования со стороны китайских властей. Об этом пишет Bloomberg.

Стратеги изменили рейтинг с «избыточного веса» до «нейтрального», указав, что рост замедлился, стимулирующая политика не такая масштабная, как в прошлом.

По мнению аналитиков, структурные проблемы в Китае подразумевают ухудшение долгосрочного роста экономики, которая борется с рисками дефолта на рынке недвижимости и вялым восстановлением внутреннего потребления. При этом геополитические риски сохраняются, указывают эксперты. 

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Накануне снижения рейтинга акции застройщика China Evergrande Group упали на 25% до 0,465 гонконгского доллара ($0,06). Падение котировок произошло после того, как полиция задержала некоторых сотрудников подразделения компании по управлению активами.

Крупнейший в мире застройщик Evergrande имеет большую задолженность, которая на конец июня составила 2,39 трлн юаней ($328,53 млрд). Он находится в центре кризиса в секторе недвижимости Китая, в котором с конца 2021 г. произошла череда дефолтов.

31 августа 2023 г. Народный банк Китая и Национальное управление финансового регулирования выпустили уведомления о корректировке и оптимизации политики дифференцированного жилищного кредитования, а также о снижении процентных ставок по существующим ипотечным кредитам для тех, кто впервые покупает жилье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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