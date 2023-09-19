BlackRock ухудшил прогноз по акциям Китая

31 августа 2023 г. Народный банк Китая и Национальное управление финансового регулирования выпустили уведомления о корректировке и оптимизации политики дифференцированного жилищного кредитования, а также о снижении процентных ставок по существующим ипотечным кредитам для тех, кто впервые покупает жилье.