BlackRock ухудшил прогноз по акциям Китая
Аналитики BlackRock понизили рейтинг китайских акций, выразив опасения по поводу проблем в национальном секторе недвижимости и ограниченных мер стимулирования со стороны китайских властей. Об этом пишет Bloomberg.
Стратеги изменили рейтинг с «избыточного веса» до «нейтрального», указав, что рост замедлился, стимулирующая политика не такая масштабная, как в прошлом.
По мнению аналитиков, структурные проблемы в Китае подразумевают ухудшение долгосрочного роста экономики, которая борется с рисками дефолта на рынке недвижимости и вялым восстановлением внутреннего потребления. При этом геополитические риски сохраняются, указывают эксперты.
Накануне снижения рейтинга акции застройщика China Evergrande Group упали на 25% до 0,465 гонконгского доллара ($0,06). Падение котировок произошло после того, как полиция задержала некоторых сотрудников подразделения компании по управлению активами.
Крупнейший в мире застройщик Evergrande имеет большую задолженность, которая на конец июня составила 2,39 трлн юаней ($328,53 млрд). Он находится в центре кризиса в секторе недвижимости Китая, в котором с конца 2021 г. произошла череда дефолтов.
31 августа 2023 г. Народный банк Китая и Национальное управление финансового регулирования выпустили уведомления о корректировке и оптимизации политики дифференцированного жилищного кредитования, а также о снижении процентных ставок по существующим ипотечным кредитам для тех, кто впервые покупает жилье.