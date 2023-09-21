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Инвестиции

Акции ТМК подешевели на фоне новости о вторичном публичном размещении акций

Ведомости

Стоимость акций Трубной металлургической компании (ТМК) снизилась на 7,47% до 212,14 руб. в ходе торгов 21 сентября на фоне новости о проведении вторичного публичного размещения акций (SPO) на Мосбирже.

По состоянию на 10:32 мск бумаги стоили 219,4 (-3.42%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3035,95 (-1,05%). С начала года он вырос на 40%, котировки компании – на 165%.

Компания сообщила, что в рамках SPO основной акционер компании – «ТМК стил холдинг» – предложит к приобретению порядка 15 млн акций ТМК по цене от 205 до 235 руб. за акцию. Предложенное количество акций – это 1,5% от акционерного капитала компании. Сейчас «ТМК стил холдинг» владеет 90,6% акций ТМК.

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В результате SPO «ТМК стил холдинг» планирует привлечь 3-3,5 млрд руб. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 г., но может быть завершен досрочно.

В конце августа акционеры ТМК утвердили решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2023 г. в размере 13,45 руб. на одну акцию. Общий размер начисленных доходов по ценным бумагам эмитента составил 3,89 млрд руб.

Чистая прибыль ТМК по МСФО в первом полугодии выросла на 38% до 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию. Выручка компании в отчетный период сократилась на 7,3% в годовом выражении до 278,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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