Акции ТМК подешевели на фоне новости о вторичном публичном размещении акций

Чистая прибыль ТМК по МСФО в первом полугодии выросла на 38% до 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию. Выручка компании в отчетный период сократилась на 7,3% в годовом выражении до 278,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб.