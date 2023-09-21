Акции ТМК подешевели на фоне новости о вторичном публичном размещении акций
Стоимость акций Трубной металлургической компании (ТМК) снизилась на 7,47% до 212,14 руб. в ходе торгов 21 сентября на фоне новости о проведении вторичного публичного размещения акций (SPO) на Мосбирже.
По состоянию на 10:32 мск бумаги стоили 219,4 (-3.42%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3035,95 (-1,05%). С начала года он вырос на 40%, котировки компании – на 165%.
В результате SPO «ТМК стил холдинг» планирует привлечь 3-3,5 млрд руб. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 г., но может быть завершен досрочно.
Чистая прибыль ТМК по МСФО в первом полугодии выросла на 38% до 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию. Выручка компании в отчетный период сократилась на 7,3% в годовом выражении до 278,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб.