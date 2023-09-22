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Инвестиции

Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 28 июля

Ведомости

Индекс Мосбиржи на открытии торгов 22 сентября упал ниже 3000 пунктов. По состоянию на 10:04 мск он составил 2988,03 пункта. Такое снижение произошло впервые с 28 июля 2023 г., следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 11:09 мск бенчмарк скорректировали до 3016,71 пункта (-0,08%). Лидерами падения были акции «Русала» (-1,04%), «Татнефти» (-0,54%), «Роснефти» (-0,49%). При этом лидерами роста стали расписки Globaltrans (+3,52%), Polymetal (+2,14%), En+ Group (+2,03%).

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Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских, отвечая на вопрос, как долго будет продолжаться нисходящей тренд, в качестве сильной технической поддержки указал уровень 2985 пунктов.

«Если рынку не удастся удержать этот уровень, то глубина снижения будет зависеть от рыночных факторов в виде доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ), которые с коротким сроком исполнения предлагают уже более 12%», – отметил эксперт.

Самое большое падение главного бенчмарка российского фондового рынка в этом месяце впервые с 15 февраля 2023 г. произошло 7 сентября – он снизился на 2,35% до 3169 пунктов. Ранее существенный спад в бенчмарке наблюдался 4 августа (-2,95%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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