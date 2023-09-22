Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 28 июля
Индекс Мосбиржи на открытии торгов 22 сентября упал ниже 3000 пунктов. По состоянию на 10:04 мск он составил 2988,03 пункта. Такое снижение произошло впервые с 28 июля 2023 г., следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 11:09 мск бенчмарк скорректировали до 3016,71 пункта (-0,08%). Лидерами падения были акции «Русала» (-1,04%), «Татнефти» (-0,54%), «Роснефти» (-0,49%). При этом лидерами роста стали расписки Globaltrans (+3,52%), Polymetal (+2,14%), En+ Group (+2,03%).
Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских, отвечая на вопрос, как долго будет продолжаться нисходящей тренд, в качестве сильной технической поддержки указал уровень 2985 пунктов.
«Если рынку не удастся удержать этот уровень, то глубина снижения будет зависеть от рыночных факторов в виде доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ), которые с коротким сроком исполнения предлагают уже более 12%», – отметил эксперт.
Самое большое падение главного бенчмарка российского фондового рынка в этом месяце впервые с 15 февраля 2023 г. произошло 7 сентября – он снизился на 2,35% до 3169 пунктов. Ранее существенный спад в бенчмарке наблюдался 4 августа (-2,95%).