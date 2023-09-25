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Инвестиции

«ВТБ мои инвестиции» назвал самые популярные акции в портфелях своих клиентов

Ведомости

Акции компаний из банковской и нефтегазовой отраслей пользовались наибольшей популярностью среди клиентов брокера «ВТБ мои инвестиции» в течение трех летних месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе.

В большей степени инвесторы совершали сделки с акциями банков (30,6%) и нефтегазовых компаний (24,1%). С весны обороты бумаг компаний из этих отраслей выросли примерно на 8% и 14% соответственно. Третье место по популярности этим летом заняла отрасль черной металлургии (6,9%).

Общий объем торгов клиентов ВТБ на фондовом рынке за три летних месяца превысил весенние показатели более чем на 40%. А по сравнению с концом прошлого года торговая активность выросла на 85% по всем инструментам. При этом акции и облигации в портфелях клиентов составили примерно одинаковую долю – 41,9% и 41,7% соответственно.

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Самыми популярными акциями в портфелях клиентов брокера стали бумаги компаний «Газпром» (51,5%), Сбербанк (44,3%), «Роснефть» (32,8%), «Лукойл» (32,4%), ВТБ (31,4%).

В августе компании нефтяного сектора – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть», а также нефтепроводная компания «Транснефть» опубликовали финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. Большинство отчетностей превысили ожидания рынка, об этом говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики. По их мнению, это говорит о нормализации ситуации в секторе и адаптации бизнеса к новым реалиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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