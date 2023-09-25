«ВТБ мои инвестиции» назвал самые популярные акции в портфелях своих клиентов
Акции компаний из банковской и нефтегазовой отраслей пользовались наибольшей популярностью среди клиентов брокера «ВТБ мои инвестиции» в течение трех летних месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе.
В большей степени инвесторы совершали сделки с акциями банков (30,6%) и нефтегазовых компаний (24,1%). С весны обороты бумаг компаний из этих отраслей выросли примерно на 8% и 14% соответственно. Третье место по популярности этим летом заняла отрасль черной металлургии (6,9%).
Общий объем торгов клиентов ВТБ на фондовом рынке за три летних месяца превысил весенние показатели более чем на 40%. А по сравнению с концом прошлого года торговая активность выросла на 85% по всем инструментам. При этом акции и облигации в портфелях клиентов составили примерно одинаковую долю – 41,9% и 41,7% соответственно.
В августе компании нефтяного сектора – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть», а также нефтепроводная компания «Транснефть» опубликовали финансовые результаты за первое полугодие 2023 г. Большинство отчетностей превысили ожидания рынка, об этом говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики. По их мнению, это говорит о нормализации ситуации в секторе и адаптации бизнеса к новым реалиям.