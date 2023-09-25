«ВТБ мои инвестиции» назвал самые популярные акции в портфелях своих клиентов

Общий объем торгов клиентов ВТБ на фондовом рынке за три летних месяца превысил весенние показатели более чем на 40%. А по сравнению с концом прошлого года торговая активность выросла на 85% по всем инструментам. При этом акции и облигации в портфелях клиентов составили примерно одинаковую долю – 41,9% и 41,7% соответственно.