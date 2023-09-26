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Инвестиции

Торги акциями «Софтлайн» стартовали на Мосбирже

Ведомости

«Софтлайн» объявила о начале торгов обыкновенными акциями компании на Мосбирже. Бумаги включены в котировальный список второго уровня площадки.

Котировки в первый день торгов в основном режиме упали на 10,91% до минимума 142,54 руб. По состоянию на 10:20 мск бумаги стоили 145,7 (-8,94%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 020,56 пункта (-0,82%).

Торги акциями «Софтлайн» также стартуют на СПБ бирже в некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торги и расчеты на обеих площадках проводятся в российских рублях.

Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. Во free-float вошли акции, которые получены бывшими держателями глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.

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«Софтлайн» 25 сентября сообщила, что обменяла более 14 млн ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и «СПБ банке», что составило около 82% всех ГДР Noventiq в вышеуказанных депозитариях.

Компания рассказала о еще двух этапах обмена – втором и третьем. Второй этап наступит через 12 месяцев, третий – через 24 месяца. В ходе последующих этапов каждый участник получит еще одну акцию «Софтлайна» в расчете на каждую находящуюся в его владении бумагу на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках предыдущего этапа.

Российское подразделение «Софтлайна», образованное в ходе разделения бизнеса Noventiiq на российский и международный, предложило обменять ГДР Noventiq на акции «Софтлайна». 31 июля Noventiq подала заявку на исключение своих ГДР из списка торговой площадки.

«Софтлайн» – ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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