Торги акциями «Софтлайн» стартовали на Мосбирже
«Софтлайн» объявила о начале торгов обыкновенными акциями компании на Мосбирже. Бумаги включены в котировальный список второго уровня площадки.
Котировки в первый день торгов в основном режиме упали на 10,91% до минимума 142,54 руб. По состоянию на 10:20 мск бумаги стоили 145,7 (-8,94%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 020,56 пункта (-0,82%).
Торги акциями «Софтлайн» также стартуют на СПБ бирже в некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торги и расчеты на обеих площадках проводятся в российских рублях.
Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. Во free-float вошли акции, которые получены бывшими держателями глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.
«Софтлайн» 25 сентября сообщила, что обменяла более 14 млн ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и «СПБ банке», что составило около 82% всех ГДР Noventiq в вышеуказанных депозитариях.
Компания рассказала о еще двух этапах обмена – втором и третьем. Второй этап наступит через 12 месяцев, третий – через 24 месяца. В ходе последующих этапов каждый участник получит еще одну акцию «Софтлайна» в расчете на каждую находящуюся в его владении бумагу на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках предыдущего этапа.
Российское подразделение «Софтлайна», образованное в ходе разделения бизнеса Noventiiq на российский и международный, предложило обменять ГДР Noventiq на акции «Софтлайна». 31 июля Noventiq подала заявку на исключение своих ГДР из списка торговой площадки.
«Софтлайн» – ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.