Торги акциями «Софтлайн» стартовали на Мосбирже

Компания рассказала о еще двух этапах обмена – втором и третьем. Второй этап наступит через 12 месяцев, третий – через 24 месяца. В ходе последующих этапов каждый участник получит еще одну акцию «Софтлайна» в расчете на каждую находящуюся в его владении бумагу на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках предыдущего этапа.