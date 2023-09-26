Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили дивиденды за первое полугодие
Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. – на одну привилегированную. Об этом говорится в сообщении компании.
Ранее в августе аналогичный размер дивидендов рекомендовал выплатить наблюдательный совет банка. Общий объем выплат составит 8,5 млрд руб. Дата закрытия реестра на получение дивидендов назначена на 9 октября 2023 г. Текущая дивидендная доходность составит 6,6% – на обыкновенные акции, 0,36% – на привилегированные.
Стоимость обыкновенных акций банка в ходе торгов на Мосбирже 26 сентября снизилась на 1,92% до 287,55 руб., привилегированных бумаг – на 2,26% до 60,5 руб. С начала года она выросла на 187% и 139% соответственно. Индекс Мосбиржи по состоянию на 18:40 мск составил 3 048,21 пункта (+0,09%). С начала года он вырос на 41%.
Чистая прибыль банка в первом полугодии составила 28,4 млрд руб., во II квартале – 13,7 млрд руб. Рентабельность капитала в январе – июне текущего года – 37,2%, во II квартале – 34,2%. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 г. банк не раскрыл.
Дивидендная политика банка подразумевает выплату не менее 20% чистой прибыли по МСФО. За 2022 г. банк «Санкт-Петербург» выплатил дивиденды в размере 21,16 руб. на одну обыкновенную акцию (доходность -12,6%) и 0,22 руб. – на привилегированную (доходность – 0,8%).