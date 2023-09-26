Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили дивиденды за первое полугодие

Стоимость обыкновенных акций банка в ходе торгов на Мосбирже 26 сентября снизилась на 1,92% до 287,55 руб., привилегированных бумаг – на 2,26% до 60,5 руб. С начала года она выросла на 187% и 139% соответственно. Индекс Мосбиржи по состоянию на 18:40 мск составил 3 048,21 пункта (+0,09%). С начала года он вырос на 41%.