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ТМК привлекла 3,97 млрд рублей в ходе SPO на Мосбирже

Ведомости

Трубная металлургическая компания (ТМК) в ходе вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Мосбирже привлекла 3,97 млрд руб. Цена SPO составила 220,68 руб. за акцию, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона, сообщила компания.

Стоимость акций компании в ходе торгов 29 сентября выросла на 3,09% до дневного максимума 227,5 руб. По состоянию на 10:20 мск котировки компании составили 224 руб. (+1,5%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 117,09 пункта (+0,29%). С начала года он вырос на 44%, стоимость бумаг ТМК – на 170%.

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В ходе SPO ТМК привлекла более 22 000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Сделка сопровождалась повышенным интересом как розничных, так и институциональных инвесторов, добавили в ТМК. Совокупный спрос превысил объем предложения почти в два раза внутри изначально объявленного ценового диапазона.

Ранее компания сообщала, что в рамках SPO планирует разместить до 15 млн акций (1,5% от общего количества акций ТМК). Сначала ценовой диапазон предложения акций составлял 205–235 руб. за одну акцию. Затем компания сузила его до 215 до 230 руб.

Чистая прибыль ТМК по МСФО в первом полугодии выросла на 38% до 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию. Выручка компании в этот период сократилась на 7,3% до 278,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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