ТМК привлекла 3,97 млрд рублей в ходе SPO на Мосбирже

Стоимость акций компании в ходе торгов 29 сентября выросла на 3,09% до дневного максимума 227,5 руб. По состоянию на 10:20 мск котировки компании составили 224 руб. (+1,5%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 117,09 пункта (+0,29%). С начала года он вырос на 44%, стоимость бумаг ТМК – на 170%.