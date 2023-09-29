ТМК привлекла 3,97 млрд рублей в ходе SPO на Мосбирже
Трубная металлургическая компания (ТМК) в ходе вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Мосбирже привлекла 3,97 млрд руб. Цена SPO составила 220,68 руб. за акцию, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона, сообщила компания.
Стоимость акций компании в ходе торгов 29 сентября выросла на 3,09% до дневного максимума 227,5 руб. По состоянию на 10:20 мск котировки компании составили 224 руб. (+1,5%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 117,09 пункта (+0,29%). С начала года он вырос на 44%, стоимость бумаг ТМК – на 170%.
В ходе SPO ТМК привлекла более 22 000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Сделка сопровождалась повышенным интересом как розничных, так и институциональных инвесторов, добавили в ТМК. Совокупный спрос превысил объем предложения почти в два раза внутри изначально объявленного ценового диапазона.
Чистая прибыль ТМК по МСФО в первом полугодии выросла на 38% до 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию. Выручка компании в этот период сократилась на 7,3% до 278,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб.