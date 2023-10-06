Акции Rivian упали на 23% после выпуска «зеленых» конвертируемых облигаций

Падение стоимости акций Rivian на 23% стало самым большим с IPO в ноябре 2021 г. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, выпуск новых бондов может ослабить интерес акционеров. Rivian уже разочаровал инвесторов сохранением прогноза по производству 52 000 аккумуляторных электромобилей в 2023 г. Аналитики ожидали более высокого результата.