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Инвестиции

Акции Rivian упали на 23% после выпуска «зеленых» конвертируемых облигаций

Ведомости

Американский производитель электромобилей Rivian Automotive объявил о выпуске «зеленых» конвертируемых облигаций объемом около $1,49 млрд, следует из сообщения предприятия. После этого акции компании на бирже Nasdaq подешевели на 23% до $18,27.

Rivian выпустил бонды с годовой ставкой 3,2% и сроком погашения – 15 октября 2030 г. Бумаги доступны только квалифицированным институциональным инвесторам. В течение 13 дней с момента покупки их владельцы смогут дополнительно приобрести облигации на общую сумму еще $225 млн.

Вырученные от продажи конвертируемых бондов средства Rivian планирует инвестировать в «зеленые» проекты.

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Падение стоимости акций Rivian на 23% стало самым большим с IPO в ноябре 2021 г. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, выпуск новых бондов может ослабить интерес акционеров. Rivian уже разочаровал инвесторов сохранением прогноза по производству 52 000 аккумуляторных электромобилей в 2023 г. Аналитики ожидали более высокого результата.

6 октября котировки акций Rivian увеличились на 0,55% – до $18,37 к 12:30 мск. С начала 2023 г. акции прибавили в цене 5,1%. 

Во II квартале 2023 г. выручка Rivian увеличилась в три раза до $1,121 млрд с $364 млн в аналогичном периоде годом ранее. Производитель электромобилей сократил чистый убыток на 30%. Показатель составил $1,195 млрд, или $1,27 на акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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