Акции Rivian упали на 23% после выпуска «зеленых» конвертируемых облигаций
Американский производитель электромобилей Rivian Automotive объявил о выпуске «зеленых» конвертируемых облигаций объемом около $1,49 млрд, следует из сообщения предприятия. После этого акции компании на бирже Nasdaq подешевели на 23% до $18,27.
Rivian выпустил бонды с годовой ставкой 3,2% и сроком погашения – 15 октября 2030 г. Бумаги доступны только квалифицированным институциональным инвесторам. В течение 13 дней с момента покупки их владельцы смогут дополнительно приобрести облигации на общую сумму еще $225 млн.
Вырученные от продажи конвертируемых бондов средства Rivian планирует инвестировать в «зеленые» проекты.
Падение стоимости акций Rivian на 23% стало самым большим с IPO в ноябре 2021 г. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, выпуск новых бондов может ослабить интерес акционеров. Rivian уже разочаровал инвесторов сохранением прогноза по производству 52 000 аккумуляторных электромобилей в 2023 г. Аналитики ожидали более высокого результата.
6 октября котировки акций Rivian увеличились на 0,55% – до $18,37 к 12:30 мск. С начала 2023 г. акции прибавили в цене 5,1%.
Во II квартале 2023 г. выручка Rivian увеличилась в три раза до $1,121 млрд с $364 млн в аналогичном периоде годом ранее. Производитель электромобилей сократил чистый убыток на 30%. Показатель составил $1,195 млрд, или $1,27 на акцию.