ЧМК получил убыток с января по сентябрь в размере 1,49 млрд рублей

По сравнению с аналогичным периодом в 2022 г., чистая прибыль ЧМК уменьшилась на 106,3%. С января по май прошлого года предприятие получило 23,78 млрд руб. прибыли. Выручка металлургического завода сократилась год к году на 10,36% – к концу сентября 2022 г. ее размер составлял 132,84 млрд руб.