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ЧМК получил убыток с января по сентябрь в размере 1,49 млрд рублей

Ведомости

Челябинский металлургический завод (ЧМК) получил убыток в размере 1,49 млрд руб. с января по сентябрь 2023 г. Выручка предприятия за этот период составила 119,06 млрд руб., следует из отчета, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

По сравнению с аналогичным периодом в 2022 г., чистая прибыль ЧМК уменьшилась на 106,3%. С января по май прошлого года предприятие получило 23,78 млрд руб. прибыли. Выручка металлургического завода сократилась год к году на 10,36% – к концу сентября 2022 г. ее размер составлял 132,84 млрд руб.

Стоимость акций ЧМК на Московской бирже к 16:08 мск снизилась на 1,24% до 10 370 руб., по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 11 октября. Ключевой индекс торговой площадки в это время составил 3170,2 пункта (-0,75%). С начала года котировки предприятия выросли на 192,11%, бенчмарк – на 47,15%.

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По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 91,9% акций ЧМК принадлежит производителю угля и стали «Мечел». В сентябре «Мечел» заключил соглашение с Газпромбанком (ГПБ) о реструктуризации кредитных обязательств ЧМК перед банком. Договоренность сторон утвердил Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве.

Ранее ГПБ выкупил «в полном объеме» у кредитора и внешних участников по кредитному договору ЧМК и иностранных банков, заключенному еще в 2010 г. Соглашение с ГПБ позволит «Мечелу» уменьшить нерегулированные кредитные обязательства ЧМК с 15 до 3%. Объем долга Челябинского металлургического комбината перед иностранными банками к 25 сентября составил в сумме $219,1 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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