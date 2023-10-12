ЧМК получил убыток с января по сентябрь в размере 1,49 млрд рублей
По сравнению с аналогичным периодом в 2022 г., чистая прибыль ЧМК уменьшилась на 106,3%. С января по май прошлого года предприятие получило 23,78 млрд руб. прибыли. Выручка металлургического завода сократилась год к году на 10,36% – к концу сентября 2022 г. ее размер составлял 132,84 млрд руб.
Стоимость акций ЧМК на Московской бирже к 16:08 мск снизилась на 1,24% до 10 370 руб., по сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 11 октября. Ключевой индекс торговой площадки в это время составил 3170,2 пункта (-0,75%). С начала года котировки предприятия выросли на 192,11%, бенчмарк – на 47,15%.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 91,9% акций ЧМК принадлежит производителю угля и стали «Мечел». В сентябре «Мечел» заключил соглашение с Газпромбанком (ГПБ) о реструктуризации кредитных обязательств ЧМК перед банком. Договоренность сторон утвердил Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве.
Ранее ГПБ выкупил «в полном объеме» у кредитора и внешних участников по кредитному договору ЧМК и иностранных банков, заключенному еще в 2010 г. Соглашение с ГПБ позволит «Мечелу» уменьшить нерегулированные кредитные обязательства ЧМК с 15 до 3%. Объем долга Челябинского металлургического комбината перед иностранными банками к 25 сентября составил в сумме $219,1 млн.