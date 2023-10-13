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«Яндекс» опубликует отчет за III квартал 27 октября

Ведомости

«Яндекс» опубликует отчет за III квартал 27 октября. Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость акций «Яндекса» в ходе торгов 13 октября выросла на 1,82% до 2509,8 руб. По состоянию на 12:50 мск бумаги стоили 2484,6 руб. (+0,8%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3178,92 (+0,13%). С начала года бенчмарк вырос на 47%, котировки компании – на 37%.

В сентябре аналитики брокера «Атон» Виктор Дима и Михаил Виноградов оценили потенциал роста акций «Яндекса» на Мосбирже. По их расчетам, их стоимость может быть на 60% выше цены в сентябре и составить 4035 руб. А если же оценивать справедливую стоимость по сумме бизнесов «Яндекса» с применением мультипликаторов иностранных аналогов, то цена может быть выше на 82% – 4590 руб., отметили аналитики.

Дима и Виноградов также прогнозируют, что по итогам этого года выручка «Яндекса» вырастет на 38% до 721 млрд руб., EBITDA – на 34% до 86 млрд руб. В 2025 г. аналитики ожидают выручку на уровне 1,2 трлн руб., EBITDA – 175 млрд руб., по итогам 2027 г. выручка может составить 1,7 трлн руб., EBITDA – 334 млрд руб.

Общая выручка «Яндекса» за II квартал 2023 г. выросла на 55% в годовом выражении до 182,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA снизилась на 4% до 24,7 млрд руб. при рентабельности 13,6% (+8,2 п.п. г/г). Скорректированная чистая прибыль снизилась на 27% до 9,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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