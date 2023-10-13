«Яндекс» опубликует отчет за III квартал 27 октября

В сентябре аналитики брокера «Атон» Виктор Дима и Михаил Виноградов оценили потенциал роста акций «Яндекса» на Мосбирже. По их расчетам, их стоимость может быть на 60% выше цены в сентябре и составить 4035 руб. А если же оценивать справедливую стоимость по сумме бизнесов «Яндекса» с применением мультипликаторов иностранных аналогов, то цена может быть выше на 82% – 4590 руб., отметили аналитики.