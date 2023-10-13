Торги акциями «Группы Астра» стартовали на Мосбирже

Как сообщала компания, она разместила акции по верхней границе диапазона – 333 руб. за бумагу. Таким образом рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб. Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 20 раз. В рамках сделки компания предложила 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд руб. По итогам IPO доля акций «Группы Астра» в свободном обращении (free-float) составила 5%.