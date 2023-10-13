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Торги акциями «Группы Астра» стартовали на Мосбирже

Ведомости

На Мосбирже стартовали торги акциями «Группы Астра» под тикером ASTR. Цена открытия 466,2 руб. за бумагу, что на 40% выше цены размещения – 333 руб.

Торги бумагами стартовали, но зависли на цене в 466,2 руб., потому что нет продавцов, одни покупатели – это называется планка, пояснил управляющий партнер Family trust group Никита Костанда.

Акции включены в котировальный список второго уровня Мосбиржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.

Как сообщала компания, она разместила акции по верхней границе диапазона – 333 руб. за бумагу. Таким образом рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб. Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 20 раз. В рамках сделки компания предложила 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд руб. По итогам IPO доля акций «Группы Астра» в свободном обращении (free-float) составила 5%.

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Официальная церемония начала торгов акциями состоялась с участием представителей Мосбиржи. В ней приняли участие председатель правления торговой площадки Юрий Денисов, гендиректор «Группы Астра» Илья Сивцев и финансовый директор Елена Бородкина.

«Группа Астра» – один из ведущих производитель инфраструктурного программного обеспечения. В экосистеме «Астры» представлены 17 продуктов, в том числе сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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