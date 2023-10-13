Торги акциями «Группы Астра» стартовали на Мосбирже
На Мосбирже стартовали торги акциями «Группы Астра» под тикером ASTR. Цена открытия 466,2 руб. за бумагу, что на 40% выше цены размещения – 333 руб.
Торги бумагами стартовали, но зависли на цене в 466,2 руб., потому что нет продавцов, одни покупатели – это называется планка, пояснил управляющий партнер Family trust group Никита Костанда.
Акции включены в котировальный список второго уровня Мосбиржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.
Как сообщала компания, она разместила акции по верхней границе диапазона – 333 руб. за бумагу. Таким образом рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб. Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 20 раз. В рамках сделки компания предложила 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд руб. По итогам IPO доля акций «Группы Астра» в свободном обращении (free-float) составила 5%.
Официальная церемония начала торгов акциями состоялась с участием представителей Мосбиржи. В ней приняли участие председатель правления торговой площадки Юрий Денисов, гендиректор «Группы Астра» Илья Сивцев и финансовый директор Елена Бородкина.
«Группа Астра» – один из ведущих производитель инфраструктурного программного обеспечения. В экосистеме «Астры» представлены 17 продуктов, в том числе сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk.