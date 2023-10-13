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Инвестиции

Акционеры «ОГК-2» одобрили увеличение уставного капитала путем допэмиссии

Ведомости

Акционеры «ОГК-2» проголосовали за увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг». Об этом говорится в сообщении компании.

Одобренный объем допэмиссии составляет 48,3 млрд акций номинальной стоимостью 0,3627 руб. каждая на общую сумму 17,5 млрд руб. Акционеры также утвердили способ размещения дополнительных акций по закрытой подписке и круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций – «ГЭХ Инжиниринг». Формой оплаты указаны денежные средствам в рублях либо путем зачета денежных требований к «ОГК-2».

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На фоне новости котировки в ходе торгов на Мосбирже снизились на 3,37% до минимума 0,588 руб. По состоянию на 18:10 мск бумаги стоили 0,5895 руб. (-3,12%), индекс Мосбиржи составлял 3191,24 (+0,52%). С начала года бенчмарк вырос на 47%, котировки компании – на 7%.

ОГК-2 входит в «Газпром энергохолдинг». Чистая прибыль компании по МФСО за первое полугодие 2023 г. снизилась на 0,6% в годовом выражении до 12,35 млрд руб. При этом выручка компании за отчетный период выросла на 14,5% до 78,59 млрд руб. Показатель EBITDA почти не изменился и составил 22,036 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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