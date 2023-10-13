Акционеры «ОГК-2» одобрили увеличение уставного капитала путем допэмиссии
Одобренный объем допэмиссии составляет 48,3 млрд акций номинальной стоимостью 0,3627 руб. каждая на общую сумму 17,5 млрд руб. Акционеры также утвердили способ размещения дополнительных акций по закрытой подписке и круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций – «ГЭХ Инжиниринг». Формой оплаты указаны денежные средствам в рублях либо путем зачета денежных требований к «ОГК-2».
На фоне новости котировки в ходе торгов на Мосбирже снизились на 3,37% до минимума 0,588 руб. По состоянию на 18:10 мск бумаги стоили 0,5895 руб. (-3,12%), индекс Мосбиржи составлял 3191,24 (+0,52%). С начала года бенчмарк вырос на 47%, котировки компании – на 7%.
ОГК-2 входит в «Газпром энергохолдинг». Чистая прибыль компании по МФСО за первое полугодие 2023 г. снизилась на 0,6% в годовом выражении до 12,35 млрд руб. При этом выручка компании за отчетный период выросла на 14,5% до 78,59 млрд руб. Показатель EBITDA почти не изменился и составил 22,036 млрд руб.